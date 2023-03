Dejan fuera a Promotora de Playas en la renta de sillas

“Ni espacio ni trámites”así están las condiciones de la Administradora y Promotora de Playas de Acapulco donde las concesiones para poder volver a poner sillas y sombrillas en la franja de arena y ofrecerlas a un bajo costo a turistas extranjeros mserá imposible para este puente vacacional, porque los particulares tienen la concesión para rentar mobiliario.

El director de la Administradora y Promotora de Playas, Alfredo Lacunza dijo que los permisos transitorios y espacios de renta de mobiliario sigue siendo de particulares.

Añadió que la Promotora lo único que tiene es la recolección de basura y el cuidado de los turistas con los guardavidas.

Por el momento, la única función de la Promotora es la recolección de basura y el resguardo de los turistas. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco.

Aclaró que la promotora al no tener los permisos que otorga la Semarnat para instalar el mobiliario en la playa, debido a que la pasada administración anterior dejó de pagar, ahora lo tienen particulares y son espacios que ya están ocupado.

“Por el momento la Semarnat no otorga permisos transitorios sino hasta que lo dejen las personas que los operan para que alguien más lo puedan ocupar“.

Aseguró que los permisos que se les otorgó a particulares fueron bien solicitado y todas las sombrillas y sillas que están en zona federal deben de contar con su permiso.

“La administraciones anteriores dejaron de pagar esos permisos y por tal motivo fueron retirados a la promotora de playa”.

El mobiliario permanece apilado en la franja de arena. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco.

Por el momento, dijo, que no hay posibilidad de que la Administradora y Promotora de Playas instale sillas, sombrillas y toldos en la franja de arena.

“Por el momento no, pero eso no quiere decir que no busquemos la forma y nosotros en ese momento estamos en espera que exista una posibilidad pero no esta tampoco descartado”, precisó.