Damnificados por Otis se quedan sin pago de reconstrucción

Durante el pago de la primera etapa de reconstrucción de vivienda o negocios por el huracán Otis, los damnificados se han llevado la sorpresa de que no están apareciendo en el sistema y en otros casos se les adelantaron y ya cobraron su apoyo económico.

La primera entrega de apoyos de la reconstrucción de vivienda y locales a los afectados del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez se les pagará del 9 al 18 de diciembre el 50 por ciento de los 35 mil y 60 mil pesos.

Posteriormente en 10 días se les entregará el otro 50 por ciento del apoyo para la reconstrucción y deberán entregar una fotografía del antes y después del avance del trabajo que se hace en la vivienda o negocio y un plan de trabajo.

Algunos damnificados por el meteoro que han acudido a las sedes de pago, que se han instalado en diferentes colonias de Acapulco, se han encontrado con la sorpresa de que no están apareciendo en el sistema y han quedado sin su apoyo para la reconstrucción.

Lo peor es que no han encontrado respuesta y nadie del personal del Bienestar les ha contestado sus dudas del porqué no aparecieron en el sistema y no les pagaron.

Damnificados que quedaron fuera del padrón de pagos para reconstruir su vivienda o local se han organizado y están amenazando con bloquear las vialidades para exigir sus apoyos.

Don Jorge de 75 años de edad, acudió el sábado a cobrar su apoyo de 17 mil 500 pesos en el módulo, ubicado en la colonia Bonfil en la zona Diamante de Acapulco.

Algunas personas al llegar al módulo les informan que el cobro ya fue realizado. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Le tocó cobrar a las 09:00 de la mañana, llegó al lugar con sus papeles y se formó para ingresar y recibir su pago pero no apareció en el sistema.

Primero le argumentaron que a veces tardan para capturar en el sistema los datos de las personas y le dijeron que le marcarían en dos días, hasta este martes sigue esperando la llamada para que le expliquen el por qué no le pagaron su apoyo para la reconstrucción.

Vianey, también no apareció en el sistema y no cobró su pago de 17 mil pesos para la reconstrucción y no le explicaron el porqué la dejaron fuera del beneficio.

Otro caso que se presentó fue el de la señora Blanca, que acudió al módulo de pago que se ubica en soriana Diamante, pero al momento de que fue revisada en el sistema su cobro ya se lo habían pagado a otra persona.

Personal del Bienestar revelaron que al momento de revisar en el sistema se detectó que algunas habían censado más de 10 casas.

Incluso familias que viven en un solo terreno pero cada quien tiene su vivienda, todos fueron censados.