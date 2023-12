¿Tu seguro de auto cubre daños por Otis?

Si adquiriste una póliza de seguro amplia o limitada y tuviste daños en tu vehículo por el huracán Otis, la aseguradora debe de pagarte.

El presidente nacional del comité de daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Carlos Ariel Peña Arena, dijo que después del huracán Otis, las aseguradoras han pagado más de mil millones de pesos en afectaciones por hogar, automóvil y hoteles y otros.

En entrevista, explicó que la cobertura amplia en el caso de un seguro de automóvil como se le llama en el mercado, abarca daños materiales, robo total, responsabilidad civil, daños a terceros, gastos médicos, defensa legal y servicio de asistencia.

En el caso de daños materiales, detalló que cubre todo lo que le pasa a tu automóvil si tuviste una volcadura, colisión y demás.

Mientras que el seguro de daños limitada, tiene la cobertura de robo total, responsabilidad civil, daños a terceros, gastos médicos, defensa legal, servicio de asistencia, menos daños materiales.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Sin embargo, dijo que si tu seguro de automóvil incluye daños materiales o robo o ambas, la aseguradora debe de pagar el siniestro que tuviste por el fenómeno Otis.

“Es indispensable que tu póliza de seguro venga la cobertura de daños materiales y robo o daños materiales o robo cualquiera de los dos, porque hay pólizas que no tienen ni robo ni daños materiales y ahí no te paga la compañía de seguro porque no tiene la cobertura”, explicó.

La cobertura de robo, dijo que cubre la caía de arboles, huracanes, granizo, inundación y lluvia, “es importante que tu póliza para que te paguen por la afectación que tuviste por el huracán Otis en este caso específico debes de tener daños materiales y robo”.