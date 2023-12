Piden flexibilidad a aseguradoras para comprobar propiedades

El presidente nacional del comité de daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Carlos Ariel Peña Arena, dijo que las aseguradoras, debido a las perdidas que registraron por el huracán Otis, los dueños de departamentos, casas, hoteles, restaurantes y de vehículos deben de ser flexibles en pedir documentos para comprobar la propiedad.

En entrevista, dijo que el solicitar que tu inmueble este ante el Registro Público de la Propiedad no es un requisito indispensable y se puede ver caso por caso.

Dijo que con que se demuestre que eres el dueño del inmueble, la aseguradora puede pedirte copia de escritura, pago de impuesto predial o el documento expedido por el registro público de la propiedad.

Explicó Peña Arena que los tratamientos que se le da al siniestro al sector hogar o empresarial son diferentes, ya que para una casa o departamento no te piden factura sólo hay que mostrar foto, video para que la aseguradora te pague.

Mientras que en el caso de una póliza empresarial o de hotel si solicitaran como requisito factura de todo los daños que se reportan como cama, colchones, televisión y mobiliario.

“El solicitar como requisito el documento expedido ante el registro público ante la propiedad no es muy indispensable”, aclaró.

El presidente nacional del comité de daños de Amasfac, Carlos Ariel Peña Arena dio a conocer que aquellos hoteles, departamentos o casas habitación o otro establecimiento que sufrieron daños por el huracán Otis y para que la aseguradora les pague deberán tener la cobertura “fenómeno hidrometeorológicos”.

En ese sentido, dio a conocer que se han encontrado varios casos en Acapulco que propietarios de inmuebles adquirieron una póliza y no tienen la cobertura de fenómenos metereológicos.

Inmuebles de reciente construcción fueron de los más dañados. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Si no tienes esa cobertura la compañía de seguro no te puede pagar y ahí viene cobertura de lluvia, huracanes y varias coberturas y sino la contrataste no te la van a pagar”.

Reveló que como AMASFAC han encontrado al menos cinco pólizas que no tienen la cobertura y muchos inmuebles, entre ellos hoteles que si la tienen.

Explicó que los cinco casos que no tienen la cobertura de daños hidrometeológicos, su póliza solamente les cubre afectación en edificio por incendio, terremoto, robo pero no por fenómenos de meteorológicos y no se les paga.

Ariel Peña, dijo qué hay muchos edificios y hoteles que se vieron muy afectados y tienen la cobertura de fenómeno hidrometeologico y ya se les esta pagado e incluso se les está adelantando pagos.

“Si tú perdida es por más un millón de pesos ya se les esta dando el 30 por ciento de adelanto mientras se esta haciendo el ajuste pero si se está encontramos con muchas pólizas y muchos edificios que no tienen seguro y absorben toda la pérdida”, precisó.

Hoteles, casas habitación y condominios entre otros inmuebles afectados por Otis. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Comentó que hoteles, casas habitación y condominios entre otros inmuebles afectados por Otis ya se les indemnizó y con ese dinero están cubriendo todo lo que están gastando por las reparaciones que tienen.

Dijo que después del huracán Otis, las aseguradoras han pagado más de mil millones de pesos en afectaciones por hogar, automóvil y hoteles y otros.

Empresarios sin poder cobrar sus seguros por falta de apertura de oficinas para tramitar documentos

Por otra parte, el presidente de la Canaco en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney dijo que varios empresarios que sufrieron daños en sus negocios por el huracán Otis, se han encontrado con problemas de tramites de documentos tanto en instituciones bancarias y en dependencias municipales, para cobrar su seguro contra fenómenos meteorológicos.

“Mientras la autoridad no este al 100 por ciento ni los bancos habrá muchas trabas en los procedimientos”.

A su vez, el empresario hotelero Jorge Laurel dijo que para hacer uso del seguro contra fenómeno meteorológico, la afianzadora pide como requisito presentar el documento del registro público de la propiedad así como escrituras.

Dijo que es importante que toda las dependencias municipal y estatal que expiden documentos oficiales estén funcionando porque en estos momentos son indispensable para realizar trámites.