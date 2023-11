Damnificados por Otis bloquean nuevamente la avenida Costera

Damnificados por el paso de el huracán otis bloquean la avenida Costera Miguel Alemán de Acapulco para exigir ser incluidos en el censo de la Secretaría del Bienestar para recibir apoyos económicos para reparar sus viviendas.

Cerca de las 8:30 de la mañana los inconformes se apostaron en la zona turística donde cerraron primeramente la vialidad en el sentido que va de la base al zócalo.

Minutos después el centenar de personas de diferentes colonias de Acapulco, obstruyeron también la vialidad en ambos sentidos de la avenida Farallón del Obispo así como de la zona turística, por lo que se implementó un operativo para desviar la circulación.

#Acapulco #Bloqueo | 😮Habitantes de diferentes colonias de Acapulco que no fueron censados bloquean en su totalidad la Costera Miguel Alemán a la altura de la Diana con cruce en la Av. Farallón🛑

📹Vídeo: Francisco Zorroza pic.twitter.com/Mb7fZCfODl — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) November 28, 2023

La señora Margarita Montejo de la colonia Frontera dijo que ya no pudo censarse porque su casa sufrió severas afectaciones y cuando pasaron ella no estaba “es injusto yo perdí todo y por eso me tuve que ir a otro lado”.

Los inconformes han estado bloqueando durante la semana varios puntos de la Costera debido a que el tiempo para poderse censar y recibir el apoyo del gobierno federal ya concluyó en días pasados.

El bloqueo causó caos vehicular e inconformidad por algunos automovilistas que se dirigen a sus centros de trabajos, algunos tuvieron que caminar para poder atravesar ese punto.