Damnificados pasan más de 3 días bajo el sol para recibir sus enseres

Laura, damnificada por el huracán Otis le tocó la ficha número 45, pero eso la llevó permanecer en la fila durante tres días, viene de la colonia La Navidad y tendrá que regresar nuevamente este miércoles pero ahora para recoger su paquete de enseres electrodomésticos.

En el boulevard de Las Naciones una larga fila de mas de 2 kilómetros de personas damnificadas por el huracán Otis, provenientes de varias colonias buscan la entrega de sus electrodomésticos, luego de que elementos del Ejército Mexicano y personal del Bienestar, quienes tienen la logística no han acudido a sus colonias.

Laura, quien espero durante tres días para que fuera atendida por personal del Bienestar para recoger sus enseres en el punto de la ex tienda comercial Costco, tuvo que cargar con su silla para descansar y su sombrilla para cubrirse de los fuertes rayos del sol, pero aún así luce su piel quemada.

Diariamente a los damnificados se les entrega más de mil fichas y el que no alcanzó se queda a pernoctar todo el día y noche hasta que los atiendan.

Un empleado del Bienestar , les va explicando a los damnificados que ya recibieron su ficha, los papeles que deberán entregar y una vez que reciban un folio para recoger sus enseres, tendrán que deshacer la fila y regresar a otro día de un horario de 8:00 de la mañana a 16:00 horas por su paquete de electrodomésticos.

“Se van retirar de la fila, se les va autorizar y se les va checar su cintillo para que vengan para mañana porque no van hacer atendidos hoy pero van a venir mañana (miércoles) con eso van a tener garantizado y autorizado su lugar para mañana para que hoy se retiren”, explicó el empleado del Bienestar.

Los damnificados deben soportar los inclementes rayos del sol. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

El empleado del Bienestar les dice a los damnificados que si no se retiran de la fila les cancelará su cintillo, “no puede estar la fila ya es mucho tiempo y es muy larga la fila, la fila me la tiene que desbaratar hoy no se pueden quedar una noche más ”.

“Su lugar mañana ya va estar apartado con esa marca que le vamos a dejar y deberán traer su cintillo verde, su credencial de elector y copia de la Credencial y deberá recoger los enseres el titular y no ni el vecino ni el primo “, les advierte.

Pero más adelante, la larga fila que abarca más de 2 kilómetros serán atendidos mañana por colonia y a esos les tocará dormir en el lugar.

La gente se queja, dicen que hay desinformación y si le preguntan al personal del Bienestar se enojan y no atienden las dudas.

Doña Clemencia van cuatro días que acude a buscar la entrega de sus enseres en el punto del ex supermercado Costco y viene de la colonia Llano Largo pero no la han aceptado porque primero se manejó por letras del apellido paterno y ahora le dicen que será por colonia.

Mientras que la señora Dulce le reclamó al trabajador del Bienestar el desorden con el que operan porque primero atienden por letra del apellido paterno y después por colonia.

Las dos semanas de entrega de enseres electrodomésticos en el bulevar de las naciones ha dejado gran cantidad de basura en su mayoría plástico y unicel.