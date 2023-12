El censo le mintió a Amanda; tiene un folio pero no aparece

Dulce Amanda González Flores conocida como Amanda Miguel le mintieron los servidores de la nación, la censaron le dieron cintillo con su número de folio pero no aparece en el sistema, se siente discriminada por ser transexual. Ella vive en la colonia Los Viveros, el huracán Otis se llevó toda su vivienda y dañó sus muebles.

Pero ella no se da por vencida y levantó provisionalmente su casa con láminas rotas, anda buscando lonas para tapar su techo y no ha recibido los 8 mil pesos ni su paquete de enseres porque no aparece en el sistema a pesar de que fue censada.

En la última lluvia que cayó al terminar la temporada, se volvió a mojar porque aún no cubre todo su techo con lonas.

“La persona que me censó desde que me vio, me cuestionó porque en la credencial tenía fotografía, vestida de mujer con el nombre de hombre y yo soy una persona trans sexual y me sentí discriminada con la que me censó, me hizo las cosas de mala gana por eso no aparezco en el sistema”.

Relató que en su credencial está la foto de mujer maquillada y nombre de hombre,aunque en estos momentos ha perdido el glamour, porque todas sus cosas las perdió por el huracán Otis.

Su nombre es Luis Antonio González Flores y entre la comunidad LGBTTTIQ+ Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer, es conocida como Amanda Miguel.

Amanda Miguel denuncia supuesta discriminación. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Dulce Amanda, quien caracteriza a Amanda Miguel como se le conoce en los bares y restaurantes donde ha dado espectáculo imitando a la cantante argentina, también es estilista, pero dice que en estos momentos nada le quedó para trabajar y necesita la ayuda que están otorgando a los damnificados del huracán Otis.

“No tengo mi casa, perdí todo y pueden ir a comprobar. Mi casa era de block, madera y lamina galvanizada pero todo lo destruyó el huracán Otis; las cosas fueron a dar a kilómetros”.

Amanda Miguel no ha recibido nada ni los 8 mil pesos ni el paquete de enseres. Ella llegó desde las 5:00 de la mañana para formarse e insistió que buscara que le entreguen sus apoyos.

Al no aparecer en el sistema cuando le tocó recoger sus 8 mil pesos de apoyo para la limpieza de su hogar, le dijeron que no aparecía en el sistema, le dijeron que le iban a llamar y aún sigue esperando.

Dijo que va insistir sin importar sufrir las inclemencias del sol porque ella necesita del apoyo como damnificada.