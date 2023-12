Mariachis migran de Acapulco por falta de trabajo tras el huracán

Las trompetas y los violines de los famosos Mariachis, han dejado de sonar en un gran porcentaje en Acapulco, esto debido a la falta de trabajo que en el último mes se ha perdido también a consecuencia de las severas afectaciones que dejó el huracán Otis por su paso en este destino de playa.

En Acapulco el cierre de los grandes y pequeños hoteles, así como de restaurantes y la nula contratación que hay en estos momentos por acapulqueños para los tradicionales festejos en honor a la Virgen de Guadalupe, han provocado que empiece la migración de mariachis a otras ciudades del país.

Según Teodoro Palomar, integrante del Mariachi Santa Lucia, desde hace un mes luego de los estragos que dejó el huracán Otis en el puerto, se ha registrado la migración de un buen número de hombres y mujeres, que, en Acapulco, estaban dedicados a la cantada con algún grupo de mariachis.

Mariachis realizaron su tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

“Mira la situación en Acapulco para los Mariachis, está muy complicada, no hay contrataciones como se tenían en los hoteles, todos están cerrados en este último mes del año, los restaurantes donde también nos contrataban para algún evento, tampoco funcionan, además no hay festejos de fin de año y esto complica la situación, porque no hay trabajo y uno tiene que salir a buscar la papa para la familia, y no queda de otra más que irse a otro lado”, dijo.

Dijo que los mariachis que han migraron de Acapulco por la falta de trabajo, están viviendo en ciudades como Tijuana, México y hasta en Guadalajara, lugares donde afortunadamente han encontrado trabajo, el cual en estos momentos en este destino de playa es muy escaso.

Teodoro Palomar, un mariachi con más de 30 años de experiencia, manifestó que otro de los lugares donde se ha cerrado la fuente de trabajo para los mariachis, son los cruceros, mismos que ya no llegan como años atrás a este destino de playa.

Dijo que en este mes ha bajado mucho el trabajo para los mariachis en Acapulco, además afirmó que ya son pocos los viejos mariachis que aún siguen sobreviviendo en este rubro de la cantada.