Cumplen 40 días sin agua en la colonia Primero de Mayo

Vecinos de la colonia Primero de Mayo, denunciaron que desde hace 40 días, no tienen el suministro del servicio de agua potable en sus casas, esto a pesar de tener pagados sus recibos a la CAPAMA.

Juan Alvarado, vecino de la colonia, dijo que tienen mucha inconformidad con los directivos de la CAPAMA porque no cumplen con los compromisos que hacen para solucionar el problema de desabasto.

"El director del área operativa de la CAPAMA, Alejandro Sotelo, no ha cumplido se ha comprometido en está colonia con reparar supuestas fugas que son la causa de la suspensión del vital liquido en las casas, no viene a los recorridos que el mismo compromete, no manda los servicios de pipas para disminuir el problema del desabasto que se tiene desde hace 40 días", dijo Juan Alvarado.

Indicó que son miles de familias de las distintas calles de la colonia Primero de Mayo, las que están sufriendo por la falta del suministró de agua potable desde hace más de un mes.

Indicó que muchas de las familias que no tienen el suministro de agua en sus casas, cubrieron de forma anual sus recibos, por lo que es lamentable la situación que están pasando aún sin tener adeudos.

Juan Alvarado, agregó que ante el desabasto del vital líquido, se han visto obligados a comprar servicios de agua en pipas particulares que tienen costos de mil 300.pesos, lo que representa un gasto económico más para las miles de familias afectadas.