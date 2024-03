Cuaresma traerá repunte de ventas para vendedores de mariscos

Comerciantes del Mercado Central de la nave de mariscos y de playa Hornitos esperan que esta temporada de Cuaresma tengan un repunte en sus ventas que les permita mejorar su economía.

Tras el paso del huracán Otis sus ventas bajaron considerablemente en un 80 por ciento, y estas fechas representan para ellos una esperanza.

Doña Angelica lleva más de 22 años ofreciendo variedad de pescado fresco y reconoció que tras el meteoro y la pandemia del Covid-19, han sido las peores temporadas de ventas en la historia, sin embargo, confía en que mejorarán las ventas.

Pescados frescos a la venta en el mercado central de Acapulco para esta temporada de Cuaresma.

“Los meses de noviembre y diciembre estuvieron críticos, mejoró un poquito la situación a finales de enero, pero tengo fe que ahorita en la cuaresma vendamos mejor”.

No obstante, lamentaron que la tradición de comer pescado en la cuaresma se ha ido perdiendo con el paso de los años por muchos factores. “Hay mucha gente que ya no respeta, algunos porque no tienen dinero y piensan que esta caro el pescado, otros porque cambiaron de religión”, opinó.

Los comerciantes aseguran que durante la cuaresma no habrá incremento de precios, actualmente los pescados alcanzan precio de entre 200 y 250 pesos por montón, en el caso de huachinango y carpa que son los ejemplares mas solicitados.