Convocan a No Censados de Acapulco registrarse en una iniciativa civil en el Zócalo

La comunidad de “No Censados Acapulco/Otis”, convocó a la población en general damnificada por el huracán Otis y no fue censada a acudir el próximo sábado 9 y domingo 10 de marzo al Zócalo de la ciudad a registrarse en un padrón.

La Iniciativa civil conformada por más de 6 mil personas de Facebook y en la comunidad de whats app más de mil 100 personas, señaló que dicha recopilación es un muestro para constatarle al presidente Andrés Manuel López Obrador con documentos su existencia y afectaciones y les puedan informar porqué están quedando excluidos.

Enrique Meza representante de la iniciativa señaló que tienen forma de comprobar sus afectaciones con documentación tal como lo requiero la Secretaria del Bienestar federal por el meteoro y hasta la fecha no han sigo contactados.

“Queremos invitarlos a que participen en una iniciativa civil el próximo sábado de 12 del día a 6 de la tarde y el domingo a la misma hora, en qué consiste, no sé asisten no estoy hablando de bloqueos, marchas, ni plantones, nosotros no compartimos ese tipo de activismo dónde dañen a terceras personas”.

/Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Detalló que deben entregar los No Censados Acapulco/Otis una “hoja informativa” que tenga como datos nombre, curp, teléfono personal y de un familiar o alguien de su confianza, la colonia donde viven, y las veces que han llamado a la línea del Bienestar para registrarse.

Asimismo las personas afectadas que viven fuera de Acapulco, como las del municipio de Coyuca de Benítez o de otras ciudades y que pagan impuestos y sus viviendas o negocios resultaron afectados estos pueden enviar un correo con los mismos datos anteriores: acapulcootis@gmail.com

Finalmente Enrique Meza invitó a todos los damnificados excluidos a que se unan en la campaña en redes sociales “Soy Real” y pudo se graben en un video, narrando sus afectaciones, cuál es su situación actual, si han sido contactados, si ya recibieron algún apoyo y mostrar sus afectaciones.