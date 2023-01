Convierten puestos de mercado en viviendas

La falta de un predio donde fincar sus viviendas y la mala situación económica que les prohíbe comprar un predio, ha obligado a 25 familias vivir en los locales comerciales de un mercado que por varios años se mantuvo abandonado en la colonia Ciudad Renacimiento.

El mercado “Vicente Guerrero” que en una ocasión fue considerado como un foco rojo de violencia en Ciudad Renacimiento, se ha convertido en sus viviendas desde hace 15 años, y hoy en día las familias esperan tener una audiencia con la alcaldesa Abelina López Rodríguez para que les ayude a realizar los trámites para lograr el cambio de uso de suelo de este lugar para poder fincar su patrimonio de forma legal.

En los puestos construidos de concreto, hay mujeres, hombres, niñas y niños, así como adultos mayores que han aprendido a vivir sin los servicios públicos necesarios dentro de inmueble, como agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y hasta de drenaje sanitario, por lo que, en estos 15 años han buscado fuera del inmueble el agua, y la luz para tener una mayor seguridad.

Las personas esperan el cambio de uso de suelo de este lugar para poder fincar su patrimonio de forma legal./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

“Requerimos el cambio de uso de suelo, pero tampoco nos cerramos a una reubicación en otro terreno donde podamos hacer nuestras casas, no queremos regalado, estamos dispuestos a pagar, pero una cantidad que podamos hacerlo, y si es aquí mucho mejor porque tenemos ya 15 años viviendo en este lugar, que hace un tiempo estaba abandonado y sucio y ahora nosotros lo mantenemos limpio”, dijo Enedina Díaz, una de las habitantes del mercado.

Señaló que el mercado sí funcionó en un tiempo, pero nunca hubo buenas ventas porque la gente no ingresaba, por lo que los comerciantes lo abandonaron y se convirtió en basurero y en un foco rojo que provocó que algunos vecinos hasta vendieran sus casas por el miedo que representaba, y ante esto y la necesidad de las familias llegamos a ocupar los puestos como vivienda para las 25 familias.

Indicó que son 25 familias que no tienen un lugar propio para fincar sus propiedades, por lo que espera que se pueda tener un acuerdo con la presidenta Abelina López Rodríguez, sobre el cambio de uso de suelo para beneficiar a quienes desde hace 15 años lo están habitando y manteniendo en buen estado.

El mercado no cuenta con servicio básicos./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

“Aquí no hay servicios, y cada quien busca sus servicios, no hay agua potable, no hay luz, drenaje, y esto también los requerimos por parte de las autoridades, estos tampoco los estamos pidiendo regalados, estamos dispuestos también a pagarlos”, expresó.

Por su parte, la señora María Guadalupe Colón Sandoval manifestó la necesidad que tienen las familias que viven en los puestos del mercado "Vicente Guerrero" en Ciudad Renacimiento.