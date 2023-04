Confirma Obras Públicas continuación de la ciclovía

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio, Luz María Meraza Radilla, confirmó la construcción de otra etapa de la ciclovía del tramo que comprende el nuevo parque incluyente El Golfito a la altura donde se encuentra el Asta Bandera, lo anterior luego de la protesta realizada por empleados de un restaurante de la zona turística que manifestaron su rechazo a esta obra.

Fuera de no coincidir con la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien afirmó en declaraciones con reporteros que no se tiene ningún proyecto de una ciclovia en la Costera, la titular de Obras Públicas indicó que la avenida costera Miguel Alemán, no es estacionamiento propio de ninguno de los restaurantes que están construidos al lado del mar por lo que, por tres o cuatro estacionamientos de carros frente a un solo establecimiento, no se puede perder un proyecto que está encaminado a una nueva imagen del puerto.

Meraza Radilla, explicó que en la agenda 20-30 está establecido a nivel federal que en los lugares donde se puedan crear ciclovías se realicen, por lo que es una instrucción a nivel nacional, estatal y municipal que tenemos que ir desarrollando este tipo de acciones que promueven la convencía, el deporte y la unidad familiar en estos tiempos de problemas sociales.

Reconoció que se deben de buscar el tema de la conciliación, y ver la otra cara de la moneda porque una obra de esta magnitud, ayudara a los negocios a tener una mejor vista y espacios para los peatones, “enfrente del negocio donde se protestó, hay dos tiendas que tienen estacionamientos, y en vez de que los clientes pudieran estacionarse sobre la costera, hay otras opciones del otro lado, la avenida, la Costera no es estacionamiento propio de ninguno de los restaurantes que están del lado del mar”, precisó.

Desde sus inicios la mal planeada obra fue muy criticada. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

La titular de Obras Públicas, insistió que la idea es llegar con 100 o 120 metros al Asta Bandera, pero la verdad la tendencia sería en otra participación, continuar con la ciclovía hasta poderla ligar con la que ya se cuenta del zócalo al Parque de la Reina.

Informó que se tendrá en los próximos días una reunión de trabajo con los empresarios y los trabajadores que realizaron la protesta la tarde de este lunes sobre la costera para pelear los tres o cuatro estacionamientos frente a un restaurant, el encuentro es con la finalidad de poder tener un consenso sobre el tema de la ciclovía.

“Me parece a mí que, por tres o cuatro autos no podemos perder este proyecto, sin embargó, no es mi palabra yo solo lo veo bajo el punto de vista técnico, pero se debe de ver otro punto de vista, la ciclovía no afecta, sino todo lo contrario van a tener mayor vista para sus negocios, más afluencia peatonal y también tendrá la oportunidad de incrementar su lugar de visita porque ya se tiene también el parque en funciones”, dijo.