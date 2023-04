Prestadores de servicios se manifiestan en la Costera

Empleados de restaurantes ubicados en la zona turística de Acapulco y prestadores de servicios turísticos realizaron una protesta para exigir a las autoridades que no se dé continuidad a la construcción de la ciclopista en esta zona de la Costera, porque afectará el estacionamiento para los turistas.

Con pancartas en mano los inconformes exigieron revisar el proyecto porque no solamente se verán afectados los turistas sino también los negocios que se encuentran ubicados desde el Golfito, hacia el asta bandera.

Mauricio Suazo empleado del restaurante el Nono con molestia señaló que desde las diez de la mañana colocaron malla con botes de cemento para evitar se estacionen y supuestamente iniciar los trabajos de la ciclovía, lo cual no permitirán.

“No estamos en contra de lo que pueda hacer el municipio para mejoras del puerto, pero considero que antes de que tomen una decisión, debieron tomar en cuenta a los empresarios que pagan impuestos no puede ser algo arbitrario de parte de la presidenta municipal”.

Dijo que se verán afectados económicamente ya que los turistas no tendrán dónde estacionarse y es de lo que vive Acapulco del turismo.

“Si lo que más carece el puerto a parte del agua, son los estacionamientos para los turistas, así nos van a mandar a robar, democracia es ayudar al pueblo no perjudicarlo, se debe ser cultos para hacer proyectos, no ignorantes”, opinó el señor Mauricio quien lleva más de 15 años laborando en el restaurante.

En algunos de los carteles se lee “el estacionamiento es útil para nuestra operatividad, en total desacuerdo no a afectaciones a terceros, no estamos de acuerdo en el proyecto que no resuelve nada, y queremos estacionamiento para los turistas”.