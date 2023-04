Con pelotas, payasos e inflables festejan a los niños de Ciudad Renacimiento

Como parte de los festejos por el tradicional “Día del Niño”, el ayuntamiento de Acapulco celebró con juguetes, pastel y payasos a cientos de niñas y niños de las distintas calles de la popular colonia de Ciudad Renacimiento.

La celebración fue encabezada por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien en su discurso ante cientos de menores de edad y padres de familias, que acudieron al llamado de las autoridades, dijo que es importante llenarles el corazón de alegría a todos los niños y niñas de Acapulco en este tradicional festejo.

“Hoy he aprendido de ustedes, seguiré trabajando para que las niñas y los niños tengan momentos emotivos, qué creen en la madrugada Dios me dijo te entrego en tus manos una flor imaginaria y me dijo que se las entregara, abran sus manitas, voy a entregar la flor que viene con todas las bendiciones de Dios y en ella también viene el fortalecimiento para todos ustedes”, expresó la alcaldesa ante los menores de edad.

Agregó que los menores de edad son de las cosas que ayudan a crecer emocionalmente para ser buenos ciudadanos, por lo que los llamó a reír y jugar.

Al festejo que duró un par de horas, se sumaron funcionarios del gobierno y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, quienes aportaron juguetes que la primera autoridad repartió a los cientos de niños y niñas que llegaron a disfrutar del festejo.