Con huelga de hambre, trabajadora de la Dirección de Parquímetros y Estacionamientos Públicos pide ser reinstalada

Con una huelga de hambre en el acceso principal del ayuntamiento del parque papagayo, la ex trabajadora de dirección de Parquímetros y estacionamientos públicos, Elpidia Leticia Reyna Parra, exigió ser reinstalada luego de haber sido dada de baja el pasado día ocho de enero.

En su protesta, donde pidió una audiencia con la presidenta Adela Román Ocampo, la ex trabajadora acusó al director de parquímetros Baruch Martín Galindo Jiménez de hacer mal uso de los recursos que se obtienen por el de los cobros de los vehículos que ingresan a los estacionamientos.

"Me dio de baja el 8 de enero con la excusa de que no trabajé en la temporada de vacaciones de fin de año, pero no se me notificó para trabajar y cuando regrese tenía oficios de abandono de empleo, luego de no haber sido notificada para trabajar; es injusto, tengo más de 10 años laborando en lista de raya", expresó.

Informó que el pasado 26 de abril, el director de Parquímetros, llegó al estacionamiento ubicado en la rotonda de los hombres ilustres en playa Tlacopanocha y le pidió el recurso económico que se obtuvo por cobro de vehículos, dándole más de 800 pesos, los cuales no los ingresó a las arcas del municipio; de igual manera el 29 del mismo mes, le dio mil 800 pesos, los cuales tampoco ingresó, por lo que está dando un mal manejo a los ingresos que se tienen.

Ante está irregularidad, pidió la intervención de la Contraloría Mumicipal, para investigar la situación interna que existe en la dependencia.