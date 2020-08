Comerciantes del mercado de la Sabana piden que locales no sean demolidos

Locatarios del mercado de La Sabana, exigieron al gobierno federal que sólo se remodele este lugar y no sea demolido en su totalidad, por el temor de que la obra que se ejecute sea de baja calidad y pierdan las inversiones que han hecho en materia de infraestructura.

En conferencia de prensa un grupo de comerciantes establecidos, de los pocos que quedan al interior del inmueble, criticaron que la Sedatu pretende demoler totalmente el mercado y construir uno nuevo, situación con la que no están de acuerdo debido a que presuntamente se reducirán el tamaño de los locales y que el material es de baja calidad. Local Fotógrafos y organizadores de eventos sociales demandan reaundar actividades sociales

El locatario, Teodoro Urcino Morales Castillo, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que su fuente de trabajo no sea demolida, puntualizando que lo que se necesita es un reordenamiento del comercio informal que se realiza en la banqueta del bulevar Lázaro Cárdenas para mejorar la imagen.

"Al presidente de la República le pedimos de favor que intervenga porque queremos una cuarta transformación positiva, no queremos una transformación negativa; no queremos confrontaciones, necesitamos una infraestructura, no queremos demoliciones", dijo.

Los inconformes aseguraron estar de acuerdo con que se brinde una nueva imagen del lugar, pero pidieron que sean trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, para no afectar las fuentes de trabajo.

Así mismo, criticaron que quienes se dedican a vender en la banqueta han quitado clientela, además de que no respetan los lineamientos y arrojan desperdicios orgánicos a las rejilla pluviales y coladeras, lo cual afecta en demasía el sistema sanitario de la zona.