Colectivo de familiares desaparecidos acusa a la Fiscalía de nulo apoyo

Integrantes de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos acusaron omisión por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para realizar los trabajos de localización en la ciudad.

En conferencia de prensa en el Asta Bandera el secretario del colectivo Sergio Ceballos Asencio informó que sus búsquedas la realizan con una planeación anual en coordinación con Búsquedas Estatal y esta semana llevan ya tres días con el rastreo y los trabajadores de Canina, Ministerio Público, ni los encargados de procesar los cuerpos, les han dado acompañamiento.

“La Fiscalía General del Estado ha cometido la omisión de no enviarnos su personal, ayer tuvimos positivo a las nueve de la mañana y mandaron a traer a las personas de canina para que procesaran los cuerpos llegaron casi a las 2 de la tarde, procesaron los cuerpos no salimos allá casi a las 6, dejamos dos fosas que encontramos, fue un problema para que las dejaran resguardo al final nos bajamos a las siete de la noche y no hubo quien resguardara los cuerpos”.

Ceballos Ascencio destacó que la presidenta del colectivo habló con el Fiscal Especializado en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan Daniel Cerrillo Huerta, quien supuestamente se justificó que no tienen personal suficiente para que les den acompañamiento.

Lamentó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado en cada búsqueda les dan menos apoyo y hay más problemas para hacer la búsqueda.

Por su parte la Secretaria Técnica de la asociación, Janet Galeana Campos dijo que continúan incrementando las desapariciones de mujeres en edades de los 16 a 25 años.

“No tenemos el apoyo en esta ocasión si nos fallaron las autoridades y estábamos trabajando muy bien como para ahorita en una búsqueda tan importante en donde podemos encontrar positivos no tengamos al personal que está capacitado para poder trasladar los cuerpos”, concluyó.