Cliente denuncia a casa de empeño por perder sus prendas

La empresa de empeños Presta Prenda fue denunciada ante los medios de comunicación por la señora Guadalupe Bello González, quien aseguró que le extraviaron sus alhajas que empeñó con un valor estimado de 600 mil pesos.

Señaló que su caso cumplirá tres años en el mes de noviembre del presente años sin que las autoridades le hagan justicia por sus prendas de oro que eran cadenas, esclavas, anillos y gargantillas.

La afectada narró que a finales del 2019 iba a liquidar el préstamo que le habían hecho y sacar sus alhajas empeñadas en la empresa Presta Prenda, sucursal Banco Azteca, ubicada en el bulevar Vicente Guerrero.

Lee también: Aumentan empeños en casas de préstamos

No obstante, aseguró que por "arte de magia” le informaron “que no estaban en la bóveda de ellos".

Por lo anterior, procedió hacer una demanda ante el Ministerio Público por el delito de robo y abuso de confianza contra la casa de empeño, sin embargo, las autoridades responsabilizaron a un trabajador y no a la empresa.

Bello González refirió que el caso lo llevó el juez de Control Salvador Delgado Ochoa, pero no hubo respuesta favorable, ya que supuestamente “el abogado de la empresa no sabía del caso y después que la esposa del representante legal, estaba enferma y no acudió a la audiencia".

Finalmente la afectada dijo que confía en que la justicia le haga valer sus derechos así como en el Juez de Control, Salvador Delgado Ochoa para resolver su caso.