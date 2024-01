Créditos a la palabra no alcanzan para reconstruir: Empresarios

Los créditos blandos del gobierno federal para empresarios afectados por el pasado huracán Otis, serán insuficientes para rehabilitar y reactivar los negocios como restaurantes y discotecas, aseguró la presidenta de la Asociación de Bares Sofía del Ángel Mata Corona.

En entrevista, la también empresaria en la industria de bares en la zona turística de Acapulco, indicó que las cantidades que van desde 25 y 30 mil hasta los 300 mil pesos, son insuficientes considerando que los daños que les dejó el pasado huracán para muchos rebasan los 400 mil pesos.

“Algunos si vamos recibir este apoyo, porque no hemos tenido ninguna otra ayuda, esto aún cuando no sea suficiente para reparara las afectaciones de los negocios, base a la necesidad que tenemos, creo que se debería de tener una consideración del monto que se está ofreciendo porque no nos alcanza para nada”, indicó.

La representante de los empresarios, comparó los apoyos de 70 mil pesos que fueron entregados a los prestadores de servicios en las playas, y a los empresarios uno de los sectores más afectados y quienes mantienen a un gran número de empelados diarios, se está ofreciendo cantidades de 20 a 30 mil pesos, bajo compromiso de pagarlos en un año con la taza de interés del 6.5 en caso de quienes reciban 300 mil pesos.

Sofía del Ángel Mata Corona dijo que hay negocios que requieran hasta 300 mil pesos para reconstruir y reiniciar operaciones. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Insistió que sin contar con los gastos de nomina que representan los trabajadores que se tiene, además de los servicios públicos en cada establecimiento comercial como los restaurantes, los bares y las discotecas, como mínimo se necesita un crédito de 400 mil pesos solo para reparación de daños en la infraestructura.

Lamento también, que los créditos que ofrece el gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar, se considere únicamente tres negocios por persona, por lo que todos aquellos empresarios que cuenten con más de tres inmuebles afectados no podrán recibir el recurso en siete de estos.

Manifestó que en Acapulco, hay empresarios que cuentan con diez negocios comerciales, todos afectados por el pasado huracán, y solo en tres tendrá el beneficio de los llamaos créditos blandos por parte de la federación.

Dijo que con la finalidad de que sean considerados todos los establecimientos afectados por el huracán, los empresarios, están dispuestos a que cada negocio, sea supervisado por personal del bienestar para poderlos considerarlos dentro del programa de los créditos blandos.