Cancelación de pirotecnia “decisión responsable”: colectivo Aislados pero Unidos

El colectivo de restaurantes en Acapulco Aislados Pero Unidos, consideró que la determinación del gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores de cancelar de manera definitiva la gala de pirotecnia para fin de año es “responsable” pero “difícil” que tendrá un impacto económico.

El vocero del colectivo de restaurantes en Acapulco Aislados Pero Unidos Enrique Castro Soto, señaló que, aunque esta decisión del ejecutivo estatal es difícil, tendrá una repercusión en negocios turísticos, que esperan la gala de pirotecnia para vender paquetes de fin de año, pero se tiene que priorizar la salud. Estado Oficial: cancelan show de pirotecnia de Fin de Año en Acapulco

En su mensaje vía redes sociales, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores confirmó que este evento que cada fin de año se realiza en la bahía de Santa Lucía se cancela, y que fue una determinación que le duele, pero difícil, con responsabilidad, que es una medida de fondo para contener y frenar más contagios de COVID -19.

El representante de este colectivo que integra a más de 120 negocios establecidos en el puerto de Acapulco, hizo un llamado al gobierno estatal, y a las instancias encargadas de llevar la supervisión de las estrategias de sanidad, a que valoren el cierre de negocios a la 1 de la mañana, del 26 al 1 de Enero de 2021.

Aclaró, que los negocios que él representa estarán reforzando las medidas sanitarias a partir de esta fecha, por el incremento de contagios en la Ciudad de México, y por la inminente llegada de turismo nacional al puerto de Acapulco, que estarán pasando las fiestas de navidad y fin de año en este lugar.

Dijo que al menos en sus negocios, no dejarán pasar a ningún turista que no use el cubre bocas, y que no se someta a una desinfección antes de ingresar a los restaurantes, medida que deben de adoptar todos los negocios de la franja turística del puerto, inclusive los hoteles de este destino de playa.