Oficial: cancelan show de pirotecnia de Fin de Año en Acapulco

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó la cancelación oficial de la Gala de Pirotecnia 2020, debido a que este evento genera aglomeración de miles de personas y esto podría provocar más contagios de Covid-19 entre la población, porque no están respetando las medidas preventivas como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos desde Chilpancingo, el mandatario estatal dijo también que, mandaron a hacer una encuesta y la mayor parte de la población opinó que, lo peor de la pandemia está por venir, y de los consultados, el 68 por ciento está de acuerdo en que no se lleve a cabo la pirotécnica para recibir el 2021.

“Esto une a más de 400 mil personas y sería un lugar de contagio, tomamos la decisión, hicimos los análisis correspondientes, como gobernador hemos tomado la decisión, con el apoyo también de AHETA y ahí están los resultados de la encuesta de lo que piensa la gente es contundente, en conclusión no se va a hacer”, expresó.

Astudillo Flores, señaló que, esta fue una decisión muy difícil para todos el sector turístico porque es un espectáculo muy importante para los visitantes y locales, pero en este momento lo más relevante en cuidar la salud de los ciudadanos y no arriesgar a las miles de personas que acuden cada año a presenciar los fuegos pirotécnicos.

“El espectáculo de pirotecnia 2020 la de este 31 de diciembre no se va a realizar, lo estoy comunicando formalmente y se publicará mañana en el Periódico Oficial del Estado, es algo muy difícil, muy delicado que no me gusta, no me agrada, no me siento bien pero el momento demanda tomar decisiones difíciles y de fondo”, señaló.

Aclaró también que, tampoco permitirán que los hoteles, restaurantes y condominios lleven a cabo pirotecnia de forma privada, porque se trata de evitar la aglomeración de las personas, sobre todo de miles de paseantes que llegarán de la Ciudad de México, Morelos y Puebla donde los contagios siguen al alza.

Informó también que, el próximo domingo anunciará las nuevas restricciones en Guerrero previo a la temporada vacacional, porque confía que, este viernes puedan avanzar a semáforo amarillo y con ello aumentar el aforo en hoteles, restaurantes y otros negocios turísticos para las dos últimas semanas del año.