Banco retrasa segundo pago de liquidación a trabajadores del hotel ElCano

El Secretario general de la sección 20 Rafael Sánchez Leyva informó que la empresa Inmobiliaria El Kano S. A. de C. V., pospuso el segundo pago del convenio de liquidación a los trabajadores de la hospedería debido a trámites bancarios.

“Por cuestiones del banco no se pudo hacer porque se debe esperar un plazo de 24 horas para que se pueda disponer del efectivo que depositó la empresa. No cayó el dinero, no fue cuestión de la empresa sino del banco, solo es cuestión de esperar”, explicó.

Recordó que son 98 trabajadores de base los que están pendientes con su liquidación la cual se concluirá el próximo jueves 4 de diciembre, los empleados eventuales ya fueron liquidados totalmente, lo que suma una plantilla de 132 personas.

Lee también: Comienzan a liquidar a los trabajadores del hotel ElCano

Sánchez Leyva dio a conocer que como sindicato ya han colocado a 15 trabajadores, de los cuales 12 fueron reinstalados en el club de playa ElCano Diamante, donde se desconoce por cuánto tiempo permanezca en servicio, así también más de 35 empleados de esa hospedería ya lograron acomodarse en distintos empleos de hotelería y condominios.

Instalaciones del hotel El Cano actualmente son utilizadas por personal de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

El líder sindical informó a los agremiados a la sección 20 que por derecho aún tienen vigente su Seguro Social “tienen conservación de derecho de 56 días, nosotros ya lo revisamos y aún mantienen ese derecho”, concluyó.

Cabe mencionar que dicha liquidación se logró luego de haber realizado más de 8 bloqueos en la avenida Costera Miguel Alemán, luego de que el hotel ElCano anunciara su cierre tras afectaciones del huracán Otis.

Cabe recordar que el primer pago de la liquidación fue el pasado 12 de diciembre de 2023 donde se estableció en dicho acuerdo la terminación de relación laboral sin renuncia de derechos, para pago de prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo a los 110 trabajadores y con ello concluir el conflicto, tras los daños sufridos por el paso del huracán Otis.