Árboles caídos ahora son novedosas “mesas” de playa

Los árboles arrancados por la furia del huracán Otis fueron aprovechados por un restaurante, ubicado en la playa el Morro y quien echó a volar su creatividad e hizo de pedazos de tronco mesas que fueron colocadas en la arena para brindar el servicio al turista.

Sin embargo, algunos prestadores de servicio turísticos como hoteleros , restauranteros y Asociación Civil tuvieron opiniones encontradas algunos dijeron que es algo natural y pintoresco pero debería de estar de manera provisional mientras se diseña un plan de reconstrucción porque no va de acuerdo al modelo turístico de Acapulco.

En la playa Morro, un restaurante ante la falta de mobiliario, luego de que el huracán Otis se llevó todo, aprovecharon un árbol que derribó la furia del fenómeno y sacaron más de ocho troncos de madera.

Las convirtieron en mesas y a su lado colocaron una sombrilla, dos sillas y listo ! Para disfrutar de la brisa del mar con una cerveza fría y el calor de Acapulco.

El empresario hotelero y restaurantero, Jorge Laurel consideró que es importante que se vaya haciendo un esfuerzo por la reactivación económica del puerto y es bueno que en estos momentos salga a flote la creatividad.

Dijo que es bueno que los restaurantes en la playa empiece arreglar sus negocios y poder empezar a recibir a los turistas en este mes de diciembre.

Opinó que las mesas de tronco es algo natural y pintoresco pero recomendó que sólo sea de manera provisional, mientras se diseña un plan de reconstrucción y se tome el acuerdo de cual sería el mobiliario más adecuado para que se instale en las playas.

“Como un primer intento para lograr la reactivación económica lo veo positivo pero obviamente con la reserva de que podamos aprovechar la oportunidad de generar un plan de reconstrucción adecuado para Acapulco y tengamos el mobiliario adecuado a mediano plazo”.

Los troncos son aprovechados por los restaurantes. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

A su vez, Oliver Carmona gerente del club de playa “La Playita de Santa Lucía”, consideró que las mesas hechas improvisadamente de troncos es una falta de respeto al público que asiste a las playas.

“Nos estamos viendo en vez de un Acapulco evolucionado; lo veo y se me figura a los pica piedras, perdón así lo veo yo y en vez de que sea algo bonito, que se vea como una tabla de parota digámosles así, que es algo muy caro para ponerlo en la playa, pero en vez que se vea algo cool no me agrada para dar un servicio”, opinó.

Dijo que en lugar de estar dándole una mejoraría al puerto yo siento que vamos para atrás, "se ve pintoresco si para una cabaña en el campo pero para una playa no lo creo".

Por su parte, Erick de Santiago de la Asociación Civil Habla Bien de Aca, dijo que las mesitas de tronco en la playa lo ve bien, luego de la deforestación que sufrió Acapulco con el huracán Otis, además de que es medida emergente.

Calificó de creatividad la instalación de troncos de madera en la playa que se adaptaron como mesa, ya que la necesidad los hace hacer uso de lo que se pueda.

“Yo lo veo bien porque por un lado por un lado es un material natural y por otro lado reducimos un poco en el tema de la basura y lo veo bien como no medida emergente pero como nos ha pasado en Acapulco en muchos temas y situaciones quizás nos podríamos acostumbrar”.