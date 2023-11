Alertan por constructoras que ofrecen servicios en redes sociales

La Procuraduría Federal del Consumidor hace el llamado a la ciudadanía para no dejarse sorprender por estas publicaciones ya que en algunos casos se trata de posibles fraudes y se pide, no adelantar recursos para no ser víctima de algún hecho ilícito.

Y es que decenas de empresas constructoras empezaron a ofrecer diversos servicios para reconstruir viviendas, negocios u hoteles que fueron afectados por el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre.

En Acapulco, el 80 por ciento de hoteles y restaurantes ubicados en la zona turística registraron diversos daños como consecuencia del meteoro que arrasó con lo que encontró a su paso.

Miles de viviendas del puerto, de las distintas zonas en que se divide la ciudad, resultaron con techos desprendidos, ventanas y puertas debido a los vientos de 270 kilómetros por hora que trajo el huracán.

En redes sociales, se difunden mensajes donde se pegunta ¿Necesitas reconstruir? y se ofrecen servicios de cancelería, Tablaroca, herrería, albañilería, así como acabados y pintura o carpintería fina.

La Procuraduría Federal del Consumidor alerto a la ciudadanía de no caer en estos posibles fraudes. /Foto: Cortesía @RedesSociales

En algunos casos, los mensajes ofrecen también los servicios de arquitecto estructural y perito que valide y determine el nivel de daño que registran las estructuras que fueron afectadas por el meteoro.

Los servicios, en caso de requerirse, se solicita contactar a algunas personas con números telefónicos con la finalidad de conocer las necesidades de quienes requieran estos servicios a fin de traer de la Ciudad de México u otra entidad el material que se requiere.

En el puerto, se tiene una carencia de materiales para iniciar la reconstrucción de ventanas, principalmente por la falta de vidrios, y quienes han hecho contacto con algunos trabajadores de cancelaria, tienen que esperar hasta un mes para poder reparar los daños de Otis.

Se estima que más de 200 mil viviendas fueron afectadas y censadas para recibir algún tipo de apoyo luego de los destrozos que dejó a su paso el fenómeno meteorológico del pasado 25 de octubre.