No hay reportes de robo en casas después del huracán Otis

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, calificó como una reacción normal la instalación de barricadas en las calles y colonias como medida de seguridad.

El responsable de la seguridad en Acapulco, aseguró que la sociedad vive en estos momentos una psicosis de miedo luego de las afectaciones que dejó el huracán Otis, además de la falta del servicio de energía eléctrica que también se carece en gran parte de la ciudad.

Dijo que después del huracán Otis, no se ha registrado en Acapulco, ningún reporte de robo a casa habitación, a la Secretaría de Seguridad Pública y a ninguna otra corporación de las que se encuentran en estos momentos recorriendo la ciudad.

"Es una medida de autoseguridad, por parte de la sociedad, no me parece mal, en estos momentos es necesario sentirse seguros, no hay, luz, no hay puertas, no hay ventanas y no hay portones, es normal que se estén organizando los propios vecinos", señaló.

Vázquez Rodríguez, reconoció que los gobiernos, han estado rebasados por completo, es una situación extraordinaria lo que ha pasado en Acapulco.

Insistió que hasta el momento, no se ha presentado un caso de robo en casas en el puerto de Acapulco, después de los daños provocados por el huracán Otis.

Señaló que las barricadas de láminas y tinacos que son colocadas como medida de seguridad por parte de los propios ciudadanos, están en todas partes de la ciudad.