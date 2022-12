Morena analiza denuncia penal contra Zeferino Torreblanca

El presidente del Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jacinto González Varona, anunció que se analizan las declaraciones del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo hizo en contra de la mandaría estatal, Evelyn Salgado Pineda, que podrían tipificarse como violencia política de género.

El dirigente morenista aseguró que hay odio y resentimiento en las declaraciones del ex mandatario estatal: "le está doliendo que a Guerrero lo gobierne una mujer".

Desde su perspectiva, es un personaje misógino y que si está pensando en buscar una candidatura para el proceso electoral del 2024, que no se respalde en denostar violencia de género en contra de las mujeres.

"Guerrero necesita propuestas, los ciudadanos guerrerenses votan por propuestas no por descalificaciones, y lo que le recomiendo es que asista a cursos de género y psiquiátricos", señaló el también diputado local.

Agregó González Varona que el ex mandatario busca reflectores con declaraciones lapidarias y no se mide en sus acusaciones y no se fija que está denostando a una dama (Evelyn Salgado), que sea lo suficientemente caballero y respete a las mujeres, reiteró.

Explicó que junto con la SecretarÍa de la Mujer y con el equipo de abogados de Morena, analizan presentar una denuncia penal por violencia política en calidad de género en agravio de la gobernadora.

Finalmente, recomendó al ex mandatario Torreblanca Galindo que consulte un médico y trate sobre sus problemas psiquiátricos y delirios de persecusión.