Adultos y niños inician el año con estrés

Las deudas, el exceso de trabajo, el encierro por cuidarse del Covid-19 y pasar horas sentado frente la computadora o televisión, son las consecuencias de problemas musculares y el estrés tanto en adultos como en niños.

Diciembre y enero, son los meses donde los adultos y menores de 15 años acuden a solicitar la ayuda de una terapeuta o quiropráctico.

Alejandra Campos, especialista terapeuta spa y quiropráctico desde hace 12 años, reveló que durante estas vacaciones atendió a turistas que llegaron por estrés y dolor por el trabajo y el encierro después de la pandemia.

“Son las fechas entre diciembre y Enero donde las personas requieren masajes y piden terapia descontracturante profundo, aplicación de ventosa o acupuntura e incluso llegan con lesiones en hombres por estrés”.

El cuerpo ya no aguanta más debido al estrés, el cual les provoca que pierdan movilidad.

En su consultorio y en los domicilios de sus pacientes, Alejandra en estos días, dice que se le incrementaron las consultas y está atendiendo desde niños hasta personas de 90 años de edad.

A los menores les ha encontrado un exceso de rutina y mucho estrés, ya que inician desde las 07:00 hasta las 19:00 horas al estar con tarea, cursos y trabajos en computadora.

Señaló que ninguna clase desestresa a los niños y les recomendó a los padres ponerles atención y darles una terapia cada quince días.

Comentó que ha “ido aprendiendo nuevas terapias de acuerdo a lo que requieren sus clientes porque la mayor parte acuden con un dolor ocasionado por el estrés. He encontrado a mis clientes estresados por el trabajo y el encierro por la pandemia”.

Alejandra dijo que por la pandemia encontró muchas personas con ansiedad y contracturas en la espalda por estar mucho tiempo sentado o las ciáticas.

Comentó que aquellas personas que nunca han tocado su cuerpo para un masaje llegan a tener problemas para caminar por la ciática o no pueden mover su cuello por el exceso de tensión.

Advirtió que un cuerpo que no se atiende para un masaje llega a perder estatura y se va “encogiendo las vértebras y más aún por la edad pero si te tensas más puedes contracturarse y adquieres mala postura”.

Alejandra ofrece masajes profundos descontracturantes./ Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Alejandra Campos, dio a conocer que durante estas fechas la gente recurre a darse masajes, no por vacaciones si no que lo hacen porque su cuerpo ya no aguanta más debido al estrés, el cual les provoca que pierdan movilidad.

“ algunas personas llegan a mi consultorio imposibilitados para moverse de tanto estrés o tensión. El estrés puede provocar que te imposibilites para moverte, por eso hay que atenderse antes de que eso suceda“.

Comentó que los síntomas o la señal de que tu cuerpo se está pasando de estrés, es cuando tienes dolor en espalda baja.

Alejandra ofrece masajes profundos descontracturantes, masajes con ventosas y acupuntura, electro estimulación.

Añadió que sus pacientes adultos le piden el masaje profundo descontracturante, con ventosas y acupuntura.

Mientras que a los niños les brinda el servicio de masaje relajante y en ocasiones si acepta o aguanta, les brinda el masaje descontracturante profundo.