Acuerdan Canirac y gobierno de Acapulco revisar altos cobros en licencias

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Acapulco, Enrique Castro Soto señaló que llegaron a buenos acuerdos durante el encuentro que sostuvieron con la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez donde se comprometió revisar caso por caso de aquellos establecimientos que están pendientes de pagar su licencia de funcionamiento por el incremento desmedido que se dio.

El martes, la alcaldesa Abelina López sostuvo un encuentro con presidentes de cámara empresarial de restaurantes, hoteles y asociación de restauranteros donde abordaron lo referente a la Ley de Ingresos del próximo año 2023 entre otros temas.

Castro Soto, dijo que algunos negocios siguen “batallando” por el alto costo del cobro desmedido que se dio en las licencias de funcionamiento y algunos no han podido pagar y se ampararon.

En ese sentido, dijo que se acordó con la alcaldesa Abelina López una mesa de trabajo para revisar los casos de estos negocios que aún están pendientes de pagar su refrendo y licencias de funcionamiento y se espera que se les otorgue un descuento.

Comentó que se le expresó a la alcaldesa de Acapulco, que se ha dado una serie de incrementos en impuestos como es el uso del suelo, el tema de los anuncios que tiene los restaurantes, y muchas de ellas están aprobadas en la ley de ingresos y son inconstitucionales.

Dijo que los empresarios participarán en la revisión de la ley de ingresos 2023 del municipio , la cuál es importante porque pueden hacer propuesta en el cobro de impuesto a la industria restaurantera y en un programa de mejora regulatoria.

El presidente de la Canirac en Acapulco, Enrique Castro dijo que se le pidió a la alcaldesa Abelina López frenar los operativos que están haciendo la dirección de reglamentos y espectáculos junto con elementos de la policía municipal y Marina para notificar el pago de las licencias de funcionamiento que deben algunos negocios, pues están llegando de manera intimidatoria.

“Son procedimientos intimidatorios que incomodan a nuestros comensales y no solamente son sobre restaurantes sino de otros giros y también amedrentan a nuestros colaboradores y no es el propósito, pedimos que la policía se mantenga al margen y no estén frente a las fachadas de nuestros negocios y Que solo entre uno o dos personas a notificar los documentos de las licencias de funcionamiento y verificar si se tiene”, precisó.