Ayuntamiento insiste en desmedidos cobros: Canirac

Empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), denunciaron cobros desmedidos por el uso de anuncios para comercios en el interior de los locales.

El presidente de la cámara empresarial Enrique Castro Soto, enfatizó que hay una molestia generalizada y no solamente en el sector restaurantero, sino en todos los comercios en general por los cobros de los anuncios.

“Creemos que si es legal porque esta aprobado en la ley de ingresos del 2022, aprobada por el Cabildo y el Congreso pero tiene muchos rubros que son anticonstitucionales y que además van en contra del principio de generar economías para los negocios y para los destinos”.

Denunció que se les está solicitando el pago por “los vinilos que están pegados en los vidrios, lonas, están cobrando prácticamente los anuncios que se tienen dentro de tu establecimiento lo cual es injusto” opinó el restaurantero.

Castro Soto dijo que están consientes de la problemática financiera que a traviesa el municipio no obstante, señaló que esa no es la solución, ya que es una sobre carga para ellos que tienen que pagar rentas, nóminas y a los comercios informales no se les cobra lo de un anuncio, no tienen inspecciones de Protección Civil y no son molestados y tienen más ventas que un comercio informal.

Sugirió que deberían estar siendo alentados por tres razones; ya que vienen de pandemia y la crisis les pegó por dos años y generó el cierre de negocios y el desempleo de muchos acapulqueños, la inflación para los restaurantes porque todos los insumos incrementaron en un 40 por ciento, así como la competencia con otros destinos turísticos que sus gobiernos estimulan la inversión, concluyó el presidente de la Canirac.