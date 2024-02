Acapulco tendrá este fin de semana 6 mil 500 cuartos de hotel

Luego de afirmar que Acapulco mantiene un proceso de recuperación turístico paulatino a tres meses del paso del huracán Otis, el secretario de Turismo en el estado, Santos Ramírez Cuevas, aseguró que para este fin de semana el puerto contará con seis mil 500 habitaciones habilitadas.

En entrevista, luego de la protesta que realizaron prestadores de servicios turísticos en su contra, el funcionario estatal desmintió que las cifras de ocupación que se están dando a conocer sean falsas, ya que estas van en base a los cuatro mil 500 cuartos funcionando hasta el fin de semana pasado.

“¿Qué queremos hacer nosotros?. El día de mañana sale una nueva base de habitaciones habilitadas en Acapulco, y desde este momento cada 15 días, nosotros vamos a estar trayendo una base de habitaciones habilitadas nuevas, a manera de que mañana se va a medir la ocupación en un poquito más de seis mil habitaciones que se integran a la base de datos que tenemos y que es la herramienta para trabajar en la medición”, señaló.

Las hospederías de Acapulco continúan con el proceso de reconstrucción, con miras a captar más turismo para la temporada vacacional de Semana Santa. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

Desde el pasado mes de diciembre con la temporada de vacaciones de fin de año, y posteriormente a los daños ocasionados por Otis, el puerto de Acapulco inició su actividad con cuatro mil 500 cuartos de los más de 20 mil que se tienen distribuidos en unos 275 hospederías de las tres zonas del puerto.

El funcionario estatal explicó que no hay otra forma de medir la ocupación hotelera en Acapulco, si no es con lo que se tiene en el momento, “es decir si no tenemos habitaciones habilitadas, como las vamos a poder medir si no están funcionando y poderlas ofrecer a los turistas”.

Insistió que se está trabajando sobre lo que se tiene, lo que está habilitado y para poder opinar sobre este tema, uno debe de saber poquito en la actividad y las herramientas que se tienen en el momento.

Señaló que las nuevas habitaciones que ya estarán habitadas para el próximo fin de semana, serán en distintas hospederías ubicadas en las tres zonas turísticas de Acapulco como la Diamante, Dorada y la Tradicional.