Turismo de poder adquisitivo disminuye en la zona Diamante

Ante el daño severo que dejó el huracán Otis a los condominios, departamentos y hoteles en la zona Diamante de Acapulco, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Enrique Castro Soto dijo que solo un 30 por ciento de los restaurantes en está área están operando pero sufrirán del turismo de mayor poder adquisitivo.

En el Acapulco Diamante, el turismo que arriba durante las vacaciones o fines de semana largo es de mayor poder adquisitivo y se alojan en lujosos departamentos, condominios o rentaban en esa zona.

Sin embargo, el huracán Otis dejó el Acapulco Diamante muy afectado y en estos momentos tiene menos hoteles, poca oferta extra hotelera y condominios que le daba mucha vida a está zona.

“Hoy vamos a sufrir el tema del perfil socioeconómico de los vacacionistas que en este caso por la oferta hotelera que vamos a tener y también por la oferta turística”.

Complejos hoteleros trabajan a marchas forzadas para realizar sus reparaciones. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Dijo que la zona Diamante de Acapulco es la más afectada en cuanto oferta gastronómica pues mucho de los negocios aún no abren y estimó que sólo el 30 por ciento de restaurantes están abiertos.

“Esto impacta sin lugar a dudas porque no tenemos esa oferta que pudieran estar buscando los vacacionistas en el puerto de Acapulco sobre todo de alta gama de cocina”.

Insistió que al tener muy poco cuartos de hotel y condominios destruidos que no están operando, esto afectará mucho está área de Acapulco.

También refirió que algunos restaurantes que estaban en el interior del Centro Comercial la Isla, entre ellos de grandes cadenas nacional e internacional ya no van a abrir a pesar de que estaban bien posicionadas.

En ese sentido, refirió que hoy el centro comercial la Isla al no tener esa oferta y esa demanda de los condóminos de segunda residencia que venían cada fin de semana al puerto de Acapulco se ve afectada en su operatividad.

Pronóstico para fin de semana largo

Dijo que para este fin de semana largo estimo que entre un 60 y 70 por ciento de la oferta gastronómica turística en Acapulco ofrecerán sus servicios.

Restaurantes de Barra Vieja aún sin iniciar la reconstrucción en Acapulco. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Castro Soto señaló que este fin de semana largo será una oportunidad para que puedan venir los turistas porque generan derrama económica directa en el consumo a los restaurantes.

Mencionó que es algo favorable para Acapulco este puente vacacional considerando las limitaciones porque todavía se tiene una gran limitación en cuartos hotel y eso hace que no sean tanto los turistas que se puedan atender.

Sin embargo, dijo que es un porcentaje “acotado” los restaurantes que van abrir porque las condiciones no son las mismas como las que estaban antes que el huracán ya que algunas no tienen techo, otros no tienen la infraestructura adecuada pero eso no impide ni limita hacer el esfuerzo necesario para ir capitalizando y poder reconstruir sus negocios lo antes posible.

Lamentó que al día de hoy no se ha aplicado ni un solo programa de financiamiento a los negocios y se esta en espera porque esto vendría ayudar mucho a dar una mejor imagen a los restaurantes.