Abelina López lleva 8 meses de justificaciones: PRI

Acapulco no merece estar pagando los desaciertos de gobiernos improvisados, como el que encabeza la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, quien lleva ocho meses de justificaciones sin dar resultados.

Así lo expresó el dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sofio Ramírez Hernández, quien admitió que, es cierto, el municipio más importante de Guerrero tiene un déficit presupuestal de muchos años, pero también es una gran verdad que cuando la morenista aspiro a gobernar al puerto, conocía de estos desafíos.

El tema lo puso sobre la mesa luego que la alcaldesa declarara que su administración no tiene capacidad presupuestal para atender el reclamo social, porque solo dispone del 22 por ciento del presupuesto de este año, el resto es para cubrir la nómina y el gasto corriente.

En ese sentido, el dirigente del PRI, Sofio Ramírez, le reprochó a la primera autoridad del municipio, el porqué no fue más prudente y responsable, en vez de hacer promesas de campaña que sabía que no iba a cumplir y que ahora, con justa razón, le reclaman los ciudadanos que las aterrice.

"Fue muy buena para prometer pero muy mala para cumplir al ser gobierno, por lo que le hago un exhorto respetuoso a que convoque a una sesión de cabildo y tomen un acuerdo, para que de manera colectiva y más allá de colores partidistas, integren una comisión y acudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para establecer convenios y le hagan una asignación presupuestal adicional, como se han hecho en otros gobiernos", dijo.

También, criticó que se insista en continuar con la estrategia fallida de abrazos, no balazos, impulsada desde Palacio Nacional, pero mas aún, que se deje en estado de indefensión a una noble institución como es el Ejército Mexicano, al ordenarles no confrontar a los delincuentes por ser seres humanos, mientras la población, sufre la estela de violencia que agobia, no solo a Guerrero, sino a toda la nación.