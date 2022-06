Colonos de Costa Azul demandan mayor seguridad

Los robos a transeúntes, cristalazos y la inseguridad en general ha incrementando en las últimas semanas en el Fraccionamiento Costa Azul así lo dio a conocer su presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes, Héctor Javier Nájera Basilio.

Lamentó que los órdenes de gobierno no han hecho lo necesario para disminuir la violencia “la Fiscalía Regional no realiza el trabajo de investigación, esto debido a que los últimos acontecimientos de inseguridad han sido reportados pero no les han dado respuesta de un seguimiento a los asaltos en las calles sobre todo a mujeres que caminan solas”.

Reconoció que se mantienen recorridos por parte de la Policía Municipal y Estatal, sin embargo, consideró que se tiene que hacer una estrategia para evitar que continúen en aumento los robos a transeúntes y cristalazos.

"Es un tema que si lo analizamos ha permeado en el Estado y en Acapulco tenemos mucho ejemplo, pero en Costa Azul se supone que lo teníamos un poco más blindado, sí ha habido trabajo pero creo se necesita más que tomen en cuenta a los ciudadanos", aseveró Nájera Basilio.

Héctor Javier Nájera reconoció a la alcaldesa por la reactivación del módulo de seguridad. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

E también integrante del Grupo Aca precisó que la coordinación de los gobiernos en el tema de seguridad tiene que ser más palpable en los operativos que se realizan en las calles del puerto para que disminuya la inseguridad.

En otro tema, reiteró el llamado a la alcaldesa Abelina López para que se establezcan días y horarios del servicio de recolección de basura para así poder evitar los puntos negros por los vecinos.

No obstante, también reconoció la disponibilidad de la presidenta para la activación del módulo de seguridad ubicada cerca de la iglesia.