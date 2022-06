Exigen ejidatarios indemnización del viaducto Diamante

Tras aceptar no bloquear el viaducto Diamante, ejidatarios de Tres Palos dieron un plazo de una semana al gobierno del estado para que atienda su reclamo de indemnización a 618 propietarios de la tierra donde se construyó esta vía concesionada.

En conferencia de prensa que ofreció el vocero de los afectados, José Inés García Arcos, después de sostener una reunión con un representante de gobernación del estado, explicó que llegaron a un acuerdo para no bloquear el entronque del viaducto Diamante, a cambio de instalar una mesa de trabajo y firmar un documento formal.

Sin embargo, dijo que esto no quiere decir que no se movilicen si no se llega a un acuerdo y dieron un plazo una semana a los funcionarios del gobierno del estado para que les den una respuesta a su demanda de que se les pague sus tierras donde construyeron el viaducto Diamante.

García Arcos aseguró que son 30 años que fueron despojados de 15 hectáreas que les quitaron para construir la autopista y tampoco les abrieron los caminos para poder acceder a sus huertas.

La empresa constructora Grupo Mexicano de Desarrollo, responsable de la obra nunca les dio la cara y por eso tuvieron que realizar protestas, hasta llegar acuerdos con los gobernadores en turno.

Dijo que hoy están pidiendo una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a efecto de que les firme una minuta en donde se comprometa a pagarles sus tierras que les quitaron a los legítimos propietarios de Tres Palos.