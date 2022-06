Acusación del contralor viola presunción de inocencia: Fermín Alvarado

Al considerar “ilegal”, “manipulada”, “politizada” y “sesgada” la información difundida por el Contralor del Estado, Eduardo Loria Casanova respecto a presuntos desvíos de recursos por más de mil 300 millones de pesos en el Colegio de Bachilleres de Guerrero, el ex titular de la dependencia Fermín Alvarado Arroyo lo responsabilizó de lo que le pueda pasar a él y a su familia.

En un posicionamiento de nueve puntos difundido por el también ex diputado federal, Alvarado Arroyo solicitó no politizar el procedimiento administrativo que se realiza en el Cobach.

“Invito a no seguir politizando un procedimiento administrativo de fiscalización del que no he sido notificado, violando mi garantía de audiencia, la presunción de inocencia y las formalidades esenciales de procedimiento y esté siendo convertido en un distractor mediático y en un linchamiento y persecución política en contra de mi persona, misma que daña mi prestigio y reputación y pone en riesgo, incluso, mi seguridad y la de mi familia, de la que los responsabilizo”, se lee.

El ex funcionario de la administración de Héctor Astudillo Flores, califica como “desproporcionada” la información del Contralor, quien repite en el cargo en la presente administración de Evelyn Salgado Pineda, y lamenta que “Eduardo Loria Casanova, se haya prestado a presentar públicamente supuestas conclusiones de la auditoría practicada al Colegio de Bachilleres por el periodo 2018, 2019, 2020 y 2021, y anunciar, incluso, sanciones, violando mi garantía de audiencia y la presunción de inocencia, entre otras”.

Considera “increíble” que se hable de un presunto “desvío de recursos de 1,300 millones de pesos”, debido a que esto “hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, lo que nunca sucedió; recordando que del total de recursos financieros que llegan al COBACH, el 96% se destina al pago de salarios y sólo el 4% a gasto de operación”.

Para el ex director del Cobach, es “indebido” que se le quiera adjudicar a él la presunta “falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos”, porque es “un pasivo, en su mayoría, heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás”.

“Como los más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005; los más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008 y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos, que inicia en el 2012; montos que yo no generé”, aclara.

Con relación al pasivo de impuestos generados con el “ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT”, que datan desde el 2005, 2012 a la fecha, “este se genera por la insuficiencia de recursos presupuestales que vive el Colegio”, “en virtud de que la institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal (50% y 50%)”.

Fermín Alvarado, consideró “que es falso que se hicieran las retenciones y estas no fueras pagadas” como señaló erróneamente el Contralor: “se hacen, si, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, porque este no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio”.

Por tal motivo, “resulta por demás extraño que el Contralor Loria, ignore el origen de esta situación deficitaria en tanto que, en todas las Juntas Directivas se les hizo de conocimiento, entre ellos, a él, como integrante”, refiere.

Respecto a las plazas, bases y recategorizaciones, dijo que “estas son legales y procedentes en tanto que fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero, además, de recursos estatales autorizados y aportados por el Gobierno del Estado”.

Finalmente aclara que con relación a pagos supuestamente indebidos a una empresa por 20 millones de pesos, dijo que “se trata de pagos que se hacen a la empresa “Administradores y Consultores en Previsión Social S.A. de C.V.,” que es la administradora del Programa de Previsión Social SEFI, desde 1997, fecha en la que él no era encargado del Cobach por lo tanto “es una empresa no contratada por mí; el SEFI, es un Programa no creado por mí y los pagos que se le realizaron en 3 años, son parte de las aportaciones que el Colegio está obligado a hacer al Programa y que viene haciendo desde 1997”.