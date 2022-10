Todo un rockstar: Gustavo Dudamel cobrará más de 5 millones por presentarse en el Cervantino

No hay Madonnas en la música clásica, pero si hubiese que elegir a una, sería Gustavo Dudamel. El gobierno mexicano pagará 253 mil 333 dólares —poco más de cinco millones de pesos— para que el director se presente con su orquesta en dos recitales, en el marco del Festival Internacional Cervantino (FIC), en el Auditorio Nacional y el Teatro Juárez de Guanajuato, el 28 y 29 de octubre, respectivamente, según documentos de la Secretaría de Cultura.

"La Filarmónica de los Ángeles, por su original manera de hacer convivir la tradición con la vanguardia, está consolidada como una de las orquestas más importantes del mundo, cualidad que es enriquecida por la dirección artística de Gustavo Dudamel", cita el documento en el que se detalla que el FIC estrenará la obra comisionada por Dudamel a la compositora mexicana Gabriela Ortiz, interpretada por la violinista española María Dueñas.

Puede interesarte: Carmina Burana se apodera del Auditorio Nacional con 250 artistas

"El programa será coronado con la Primera sinfonía de Gustav Mahler, composición que abrió el catártico abanico creativo de una de las figuras más importantes en la música de Austria y del mundo", agrega el texto. La obra es también la primera que con sólo 16 años dirigió este rockstar de la música clásica.

El director venezolano llena auditorios a donde quiera que vaya. Su impetuosa forma de llevar la batuta es tan inconfundible como su melena rizada. Es, además, director de una de las orquestas que más ha grabado y girado en el mundo: la Filarmónica de Los Ángeles.

Los espectáculos de Dudamel son sinónimo de entradas agotadas. Y es que casi siempre escapan de los formalismos. Sus repertorios incluyen piezas de artistas latinoamericanos viejos y contemporáneos, y clásicos como Mahler o Beethoven. No le gusta separar la música pop de la música clásica y eso es algo que se percibe en sus espectáculos.

"En el mundo, la música latinoamericana ha sido contemplada como algo exótico. La lucha que hay que hacer es darle a la música latinoamericana su posición justa dentro del gran repertorio sinfónico mundial de todos los tiempos. Y eso es un trabajo que se hace abriendo espacios a los jóvenes compositores, que muchas veces no son interpretados, o son interpretados, pero hasta años después, cuando esos genios ya no están con nosotros", dice en una conferencia en la que no hubo oportunidad de hacer preguntas, pues éstas se enviaron previamente vía e-mail para que el director las seleccionara.

¡No hay mejor manera de inaugurar la temporada de la @LAPhil que celebrando al gran John Williams, con la maravillosa @AnneSophieMutt5!

-

No better way to open the LA Phil season than by celebrating the great John Williams, with the amazing Anne-Sophie Mutter!



📸:@mathewimaging pic.twitter.com/InS2lktC6o — Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) September 28, 2022

Su mayor interés, asegura, es posicionar al repertorio latinoamericano como una música de calidad que esté a la altura de cualquiera de los grandes compositores europeos clásicos.

"Cuando hablé con (la compositora mexicana) Gabriela Ortiz, concluimos que tenemos una misión de convertir nuestro repertorio en una parte del repertorio universal. Y eso es algo que ya está, pero no tiene que ser algo exótico, sino algo que integre toda la historia de la música universal. Por eso hemos creado en la Filarmónica de Los Ángeles la Iniciativa Panamericana, que busca abrir espacios a las nuevas generaciones para que sean interpretadas, apoyadas y celebradas en su proceso artístico", detalla.

Gustavo Dudamel tiene 41 años y cuatro Premios Grammy. Lo llaman el verdadero embajador de Venezuela. Aunque eso siempre ha sido motivo de polémica. En su país le reprochan haber callado tanto tiempo ante las políticas autoritarias de Hugo Chávez. Fue hasta 2017 que Dudamel alzó la voz. "Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente", escribió en un comunicado dirigido a Nicolás Maduro. Una ciudadana venezolana le respondió en Facebook: "¿Levantas tu voz ahora? ¿Sólo ahora, porque tu gobierno mató a un chamo del Sistema? ¿Ninguno de los otros venezolanos asesinados por el gobierno que tú apoyas valió que rompieras tu silencio?".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La mujer se refería al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un exitoso programa que el gobierno venezolano impulsa desde 1975 y del cual emergió Dudamel.

"La música no es solamente un elemento de entretenimiento: es un elemento humano transformador con un poder infinito. Yo, al venir de un programa que usa la música como herramienta de transformación social, puedo afirmar que es fundamental seguir abriendo espacios a los jóvenes", apunta el director.