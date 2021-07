Sandra Echeverría se une a dueto con Nabález

¿Por qué te vas?, es el nuevo tema de desamor en sonido regional mexicano que interpreta Sandra Echeverría a dueto con el también coautor colombiano Nabález y productor musical de siete canciones de las 14 que integran su nuevo álbum en este género modernizado a lanzarlo digital como físicamente, que lo define “como una mezcla de dos sonidos, uno de ellos el tradicional combinándolo con el regional, de los que se creó un sonido nuevo, muy auténtico y más contemporáneo”.

Fue hace dos meses atrás que Sandra Echeverría viajó a Colombia para grabar el videoclip homónimo que ya está en las plataformas digitales de música a partir de hoy, junto con Nabález en la Plaza del Mariachi similar a la de CdMx, de cuyo lugar considera la cantactriz que: “me trajo gratos recuerdos porque yo viví un año en Colombia porque ahí se grabó la telenovela El Clon y bueno, volví a revivir esa experiencia y ahora con esta una nueva canción ¿Por qué te vas?”.

En la entrevista con El Sol de México, Sandra comenta que aunque en su vida real, el título de la canción nada tiene que ver con su esposo Leonardo de Lozanne, “luché con Nabález para que me la cediera porque él la iba a grabar en su producción de solista y bueno llegamos a común acuerdo que hiciéramos un feat que viene en mi disco completo entre el sonido regional mexicano más norteño. Sentí que quedaba perfecto con lo que venía manejando en sonido muy tradicional, justo buscamos que tuviera un sonido más nuevo, más contemporáneo, más moderno; con esta mezcla”.

Informa la solista que será hasta el año 2022 que dé a conocer oficialmente su primer álbum regional y norteño, por lo que mientras está dando la probadita con ¿Por qué te vas? Y a futuro entre seis semanas a ocho semanas, “iré lanzando más cortes sencillos de mi nueva producción, de la que esperamos que nuevas generaciones la escuchen para que se empapen de nuestra cultura, de nuestra personalidad. La verdad es música que realmente me mueve, a mí me hace bailar y me pone de buen humor”.

La también actriz comenta que este tema aborda en su letra el despecho hacia el ser amado que te abandona y que te dice que ahora está mejor desde la separación, “me gusta la letra porque tiene una forma auténtica de describir el estado en que se encuentra el ser amado ahora que está separado de aquel supuesto amor de su vida.

Echeverría espera que dicha canción bien pueda cuadrar como tema central de una telenovela en la televisión. Sin embargo, “yo le sigo apostando que es una canción para alegrarnos el rato, ponernos a bailar en el antro o restaurante; pero si es seleccionada como tema principal, que bien; aunque siento que son un poco más las balada intensas, a diferencia de este corte digital que va para arriba en el ánimo y muy movida”.

En estos momentos Sandra Echeverría está de tiempo completo en la música, descartando toda posibilidad de estar en una telenovela o serie como actriz. Aunado a que también dedica sus momentos libres a su familia como dedicación a su hijo de seis años Andrés:

“Si ya está tan grande, mi gordis y lo veo como un bebé orgullosa de verlo crecer con gran personalidad, con tantos sueños, con tantas ganas e imita a Michael Jackson, porque además le gusta tocar la batería”.

Entre que se le escucha digitalmente con esta canción, también se le mira en la repetición de la telenovela La fuerza del destino, protagonizada por ella a lado de David Zepeda y Gabriel Soto, transmitida en el canal Las Estrellas.

“Me dicen que tiene buen rating y esto se debe a que hay gente que no la vio en su estreno y le está yendo muy bien. Esto me tiene muy feliz que esté pasando con este proyecto que tanto cariño le tengo”, finaliza quien canta ¿Por qué te vas?