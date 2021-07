Ha*Ash se reencuentra con su público en la CDMX

Ha*Ash ha decidido retomar su gira 100 años para reencontrarse con el público y reactivar la industria del entretenimiento. El dueto femenil retomó conciertos luego de la pandemia para presentarse en Monterrey con dos fechas agotadas. Y este fin de semana presentaron su regreso a la Ciudad de México en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hanna y Ashley cantaron frente a un público que presenció el nuevo concepto de conciertos en México con palcos exclusivos para mantener la distancia. La lluvia no fue impedimento para presenciar el espectáculo, que debido al clima comenzó más de 40 minutos tarde.

Estés en donde estés, ¿De dónde sacas eso? y Amor a medias fueron los temas que dieron la bienvenida a una noche que se dividió en el romanticismo, los corazones rotos y la fiesta.

“Buenas noches, México. Qué increíble se siente decir eso, después de tanto tiempo estar de vuelta en los escenarios. Gracias por acompañarnos”, dijo Hanna para recibir a sus fans. “Han sido meses difíciles y creemos que la música sana. Esperemos que todo lo malo que estemos viviendo se quede afuera y que aquí tengamos una noche mágica”.

Ashley por su parte preguntó al público quién estaba ahí para escuchar las canciones de amor, recibiendo un fuerte grito de respuesta. “¿Y quién viene por el desamor?”, preguntó para recibir una ola de gritos más grande. “De esas habrá más”, bromeó antes de interpretar Ojalá.

Sé que te vas, Todo no fue suficiente y ¿Qué me faltó? fueron las primeras baladas con las que los ánimos convirtieron el campo en una zona de dolidos sacando sus penas. Más adelante llegaron otros clásicos como ¿Qué hago yo?, Te dejo en libertad y Lo aprendí de ti que continuaron con el sentimiento.

Esto no detuvo la fiesta, ya que las hermanas Pérez trajeron los temas de su último álbum, 30 de febrero, para levantar los ánimos. Eso no va a suceder y 100 años presentaron los ritmos latinos que pusieron a bailar al público, a pesar de algunas fallas en el sonido que se notaron en distintos puntos del show.

Rumbo al final del show, Ha*Ash preguntaba constantemente al público: "¿Cómo vamos?" Para recibir una ovación como respuesta. El grupo presentó los éxitos Ex de verdad, y No te quiero nada, sin embargo quedaron fuera del setlist clásicos como Me entrego a ti y Odio amarte.

Apenas una hora y media después de iniciado el show, Hanna y Ashley se despidieron del público. Con Perdón, perdón, el grupo anunció el final del show en medio de algunos fuegos artificiales, para finalmente cerrar con 30 de febrero en medio de una lluvia de confeti.

Con estos shows, Ha*Ash también celebra su éxito internacional. Recientemente compartieron en sus redes sociales haber superado siete mil 410 billones de reproducciones en YouTube con sus videos musicales.

Con esto, las hermanas son en el artista mexicano más reproducido en la plataforma, además de ser el tercer grupo femenil más escuchado en YouTube por encima de Fifth Harmony o Little Mix. Ha*Ash también se encuentra en el top ten femenil de la plataforma, compartiendo tabla con Shakira, Karol G y Jennifer Lopez, entre otras.