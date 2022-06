Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, se convierte en socia luego de ganar el juicio

La abogada Camille Vasquez, que fue parte importante en la defensa legal del actor Johnny Depp en el juicio de difamación contra Amber Heard, fue ascendida como socia de Brown Rudnick, bufete de abogados internacional que atiende a clientes de todo el mundo, gracias a su reciente desempeño.

Vasquez comenzó su trabajo en la empresa en la oficina del Condado de Orange, California, en el 2018, pero hasta el momento cuenta con más de 10 años de experiencia como abogada litigante en disputas de alto riesgo, como casos de difamación.

El bufete asegura que Camille fue una pieza clave durante el litigio que ganó el veredicto del pasado 1 de junio, en el que Amber Heard fue declarada culpable de difamar a Depp y ahora tiene una deuda con el actor de más de 10 millones de dólares.

William Baldiga, presidente y director ejecutivo de Brown Rudnick, aseguró estar encantado de darle la bienvenida a la abogada en la asociación, misma que tuvo que adelantarse gracias a su reciente triunfo.

We are pleased to announce that Camille Vasquez has been elevated to partner. She was a key member of the litigation team that won a jury verdict last week for actor #JohnnyDepp in his defamation trial against ex-wife Amber Heard. Full announcement here: https://t.co/EYPjkCCqFy pic.twitter.com/LqE5Z3Ig7B — Brown Rudnick (@BrownRudnickLLP) June 7, 2022

“Históricamente, hemos reservado este anuncio para el final de nuestro año fiscal, pero la actuación de Camille durante el juicio de Johnny Depp le demostró al mundo que estaba lista para dar el siguiente paso ahora. Estamos increíblemente orgullosos de ella y esperamos lo que logrará como nuestra nueva socia”, se expresa en el comunicado.

A su vez, Vasquez se pronunció feliz de que la empresa para la que trabaja le haya dado ese voto de confianza, pero aclaró que toda la victoria no fue gracias a ella.

"Estoy orgullosa del equipo excepcionalmente talentoso que tuve el privilegio de liderar, que ejemplificó el trabajo en equipo y la colaboración, y espero seguir representando la cultura de excelencia de Brown Rudnick”, dijo Camille.

Camille Vasquez se graduó en 2010 de la Facultad de Derecho de Southwestern en California, y recibió su licenciatura, magna cum laude, de la Universidad del Sur de California en 2006.