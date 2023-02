Muere Richard Belzer, detective de la Ley y el Orden a los 78 años

Richard Belzer, quien fuera el detective John Munch en la famosa serie La Ley y el Orden, falleció este domingo a los 78 años, según confirmó The Hollywood Reporter.

El medio estadounidense dijo que Belzer falleció en la madrugada del domingo en su casa en Bozouls, Francia, confirmó el amigo del también comediante, Bill Scheft, escritor y colega amigo de Belzar.

Te recomendamos: Def Leppard y Mötley Crüe celebran fiesta de rock en el Foro Sol

“Tenía muchos problemas de salud y sus últimas palabras fueron: 'Vete a la mierda, hijo de puta'”, dijo Scheft aThe Hollywood Reporter.

El actor hizo su primera aparición en el filmThe Groove Tube de 1974 y pareció en las primeras emisiones de Saturday Night Live. Sin embargo, Munch comezó a figurar en 1993 en el primer episodio de la serie Homicide. Su úlima aparición fue en 2016 en la Ley y el Orden UVE.

Celebridades Hospitalizan al actor Richard Gere en México

En su papel, Munch fue un detective de Baltimore de la vida real, muy ávido intelectualmente, visceral y un tanto supersticioso, pero también sarcástico y diligente.

Belzer interpretó a Munch en las siete temporadas de la serie de NBC y a lo largo de su vida pasó por varios momentos difíciles com la muerte de su padre, lo cual también lo impulso a incursionar en la comedia, fue así que lanzó su programa Groove Tube donde había parodias que satirizaban las convenciones de la televisión como payasos en programas infantiles y presentadores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También tuvo una faceta de escritor y publicó libros sobre una variedad de temas, incluidos "How to Be a Stand-Up Comic de 1988" ; "OVNIs, JFK y Elvis de la década de 2000 conspiraciones en las que no tienes que estar loco para creer" y "I Am Not a Cop!: A Novel" de 2008 , señala The Hollywood Reporter.