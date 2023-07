Mentidrags celebran las 100 funciones del musical

El musical Mentidrags, escrito y dirigido por José Manuel López Velarde, llegó a sus primeras 100 presentaciones en el Teatro Aldama. Para Rogelio Suárez, quien interpreta a Lupita, alcanzar esta cifra representa un logro en la lucha por la inclusión de la comunidad LGBTQ+.

“Son las ganas de ser vistos, de ser escuchados, todos podemos luchar por los mismos derechos. Es algo que viene de muchos años, empoderar al drag. Ahora estamos llegando a este punto donde podemos hacer una obra completa en drag. Es un paso muy grande para el país, para el teatro y la gente que nos ha mantenido aquí un año”, comentó el actor en entrevista.

Gossip Lucero y Mijares apadrinan el debut de su hija en teatro

Este espectáculo toma la historia original de Mentiras, el musical, pero agregando una nueva temática llena de colores, atuendos y maquillaje. “Es algo muy bonito porque no sólo da trabajo a más drags, sino que da visibilidad y eso es parte importante. Esta obra ha empoderado a las mujeres y ahora está empoderando a las drags”, dijo el actor.

“La sociedad nos ha educado a guardarnos, no estamos educados para ser nosotros sino para seguir órdenes, y el drag parte eso, porque es libertad y ese es uno de los mayores valores que puede tener un ser humano” agregó.

Muchos años antes de que Mentidrags apareciera en su vida, Rogelio Suárez recuerda el primer momento en el que tuvo un acercamiento a caracterizarse como drag queen. “El primer personaje que hice en mi vida, cuando todavía no era profesional ni pensaba dedicarme a esto, fue un personaje drag. Nadie lo quería hacer en la escuela. Lo hice y fue un descubrimiento. Ahora ya no me imagino a hacer algo que no sea por la comunidad, porque me encanta”.

Además de él, en el musical participan Fher Soberanes en el personaje Daniela, Iker Madrid como Dulce y Regina Voce como Yuri. Sus nombres hacen alusión a las cantantes principales de los años 80: Lupita D’Alessio, Daniela Romo, Yuri y Dulce, por lo que las canciones que aparecen durante la historia son los himnos que marcaron esa época y cuya letra va entrando en momentos clave de la trama.

Cantar, bailar e interpretar esos temas una vez que están convertidos en sus personajes, ha representado un reto para el elenco. “Las canciones tienen notas muy altas, nosotros estamos fajados. Yo tengo una faja que no me deja respirar. Tenemos que estar moviéndonos en tacones de 17 centímetros de altura. Son cosas muy difíciles y una gran responsabilidad, por eso creo que en un año he crecido muchísimo como persona y como actor”, compartió Rogelio Suárez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre su personaje, está convencido de que después de 100 noches interpretándolo, éste ha marcado su vida de manera positiva. “Me ha hecho ser más responsable conmigo, con mi trabajo, porque es demasiado demandante. Sin embargo, creo que es cuestión de enfoques, cuando tú estás agradecido con algo lo tienes que demostrar, y yo estoy muy agradecido con Lupita”.

En la ceremonia donde fue develada la placa por las primeras 100 funciones, estuvieron presentes como padrinos los integrantes de Kabah y JNS Daniela Magun, René Ortiz, Sergio O’ Farril, Angie Taddei y Regina Murguía. En las próximas funciones de Mentidrags, la actriz Regina Blandón se sumará al elenco convirtiéndose en el primer drag king que ha participado en el musical.