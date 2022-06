Lucero y Mijares arrancan con sold out el tour Hasta que se nos hizo

Lucero acompañada por orquesta o por el Mariachi Los Potros, cautivó por su gran energía e interpretación en solitario y a dueto con Mijares, quienes por primera vez se presentaron juntos en el concierto Hasta que se nos hizo en el escenario del Auditorio Nacional.

En el primero de dos shows abrieron su tour nacional que seguirá por Guatemala y Estados Unidos para finales de julio y agosto, respectivamente, con la peculiaridad que su hija Lucero Mijares, los acompañó como parte de los coristas. En el cierre del concierto Lucero Mijares interpretó un tema propio en solitario y junto a sus padres, Para amarnos más.

Ante un Auditorio Nacional lleno, Lucero y Mijares al arribar al escenario tomados de la mano causaron gran expectación para dar paso a las interpretaciones de temas clásicos como Ya no, Sobreviviré, Veleta, Electricidad, Si me enamoro, Poco a poco, Tan solo y Me acordaré de ti. El público se mostró entregado totalmente, al disfrutar del repertorio de baladas.

Luego de más de una hora en el escenario, regresó Lucero enfundada en su traje de charro y embelesó con las primeras notas de Llorar, flanqueada por el mariachi y dos bailarines con el atuendo de charro amenizando la canción.

Y se siguió de corrido con un popurrí de Juan Gabriel: El Noa Noa, En esta primavera y No tengo dinero, al grito de “¡Viva, México!”, porque cómo enciende y mueve las emociones el sonido del mariachi y la obra lírica de Juan Gabriel en la voz de ella.

Mijares también tuvo su momento cumbre con sus icónicas canciones Soldado del amor y Bella, además de Uno entre mil. “Gracias muy amables! Estamos muy contentos de estar aquí, comienza nuestra gira Hasta que se nos hizo, aquí en el Auditorio Nacional, esperando que les guste esto que hacemos con mucho amor, con mucho cariño y que les guste a todos ustedes. Está llena de canciones y de muchos éxitos que nos han regalado”, dijo Mijares y Lucero agregó: “Gracias por estar aquí, de verdad, gracias por acompañarnos y gracias por traernos la buena fortuna, porque este es el comienzo de lo que esperamos que sea una temporada muy larga. Allá atrás hay una Virgen de Guadalupe y le pedimos que sean 100 Auditorios por lo menos. Gracias por estar aquí y disfrútenlo muchísimo porque nosotros estamos felices. Gracias, gracias, México”, expresó.

En otro momento, Lucero tocó la guitarra plateada de Mijares y él una dorada para acompañar el tema Tácticas de guerra. Siguió otro éxito de Mijares, Sí me tenías, en la que a la mitad de su interpretación fue interrumpido por Lucero, quien bromeó con su inclusión en el repertorio: “es malísima, es de ardidos, pero igual es bonita, aunque depende del contexto que se le dé”.

Otras melodías que interpretaron fueron Vida loca, El breve espacio, Ojalá y Para vivir, con las que emocionaron a la audiencia. Amante bandido, Qué te pasa, Yo no te pido la Luna, y La puerta de Alcalá completaron el repertorio de 28 canciones que integran el show de Lucero y Mijares Hasta que se nos hizo.