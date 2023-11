Karcocha llevará risas y apoyos a damnificados por el huracán Otis

En un gesto solidario con ciudadanos acapulqueños damnificados por el huracán Otis, el mimo internacional Karcocha dará un show este sábado 18 de noviembre en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Lee también: Más de mil 500 perros y gatos son atendidos por Bienestar Animal

Recién llegado de la India donde realizó una gira, el artista llevará su show a las calles de la capital de la República con el fin de recabar alimentos no perecederos, ropa, medicinas y todo lo que pueda ayudar a la población de Acapulco que resultó afectada por el paso del huracán.

A través de su fanpage de la red social de Facebook, hizo el llamado a reir un rato, compartir y ayudar a los acapulqueños, al tiempo que anunció las fechas de su gira por México, en las que incluye visitas a los municipios guerrenses de Iguala y Acapulco, los días 20 y 21 de noviembre, respectivamente.

El mimo llama a ayudar al puerto. / Foto: Cortesía | @KarcochaStreetArt

El también llamado arlequín contemporáneo estará el 19 de noviembre en Manzanillo, 23 de noviembre en Reynosa, 25 en Jalpa de Serra y 26 de noviembre en Amealco.

Doble Vía "El Rey de la Selva" aún lanza su llamado en el hotel Flamingos

Esta no será la primera visita que el artista internacional realiza al estado de Guerrero, ya que el pasado 6 de enero del 2022 visitó los municipios de Marquelia, San Luis Acatlán e Iguala, donde arrancó risas y aplausos de los asistentes a su show en las calles y a la orilla de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.

Con su arte callejero, el chileno Gerardo Castro, llamado Karcocha por su afición a los cometas de papel –llamados así en su país-, ha recorrido grandes ciudades del mundo arrancando risas, aplausos y buen humor.

Ahora con su gira Peace in the World Please, trae además de su tradicional rutina callejera, un show con causa para los damnificados de Acapulco.