Hard Feelings: Una ópera triste para la pista de baile

Ella responde al nombre de Amy Douglas, es oriunda de Nueva York y ha construido su reputación en el mundo del house y la música disco con su voz característica y su propio talento en la composición, que la han llevado a colaborar con actos de la talla de Juan MacLean, Luke Solomon, The Crooked Man y Horse Meat Disco, además de que recientemente escribió una canción llamada “Something more” para Roisin Murphy.

Él, que fue bautizado como Joe Goddard, es uno de los protagonista de la escena del rock bailable de la década pasada, al lado de la banda Hot Chip, aunque también ha trabajado con su proyecto The 2 Bears y en el terreno de la producción musical, en una carrera que abarca desde el house, hasta la música disco, el techno y el UK garage.

Hard Feelings es el proyecto que nace de la colaboración entre ambos artistas, quienes hoy lanzan su primer álbum de título homónimo.

Gossip Ximena Sariñana huele a espíritu adolescente

2021 fue precisamente el año en el que nació este proyecto colaborativo, que de acuerdo con su sello discográfico se hizo posible luego de que el inglés escuchara el trabajo de Amy, y rápidamente le dejó un mensaje público en Twitter que decía: "Amy, ¿podemos hacer algo?".

Y ese "algo" se convirtió precisamente en este nuevo dueto, en el que se encuentran la música pop inspirada en el new wave y el synthpop para darle un poco de ritmo y baile a estos tiempos que tanto lo necesitan.

Lo primero que la banda dio a conocer fue un sencillo titulado “Holding on too long”, definida por ellos mismos como un drama en su forma más pura, donde las letras de Amy exploran el dolor y la devastación del fin de una relación romántica, mientras que Joe aporta una instrumentación enérgica.

Sobre este track, la cantante comenta que se trata de una especie de ópera en el que la protagonista se para desafiante y tiene su momento para gritar y llorar su dolor.

Foto: Cortesía Pooneh Ghana

Con el anuncio de su disco debut, la banda aprovechó para adelantar otro corte, que llevaría el nombre de “Dangerous”, otro tema potente acerca del cual, Amy asegura que es una pieza “seductora, sexy y con todo lo bueno del hip-hop”.

De acuerdo con la vocalista, de todas las canciones de este nuevo LP, esta es una en la que ella y Joe y yo trabajaron al revés de como suelen hacerlo, ya que en realidad es una vieja canción suya, que fue resucitada, ahora con un nuevo tratamiento cortesía de Joe.

Así que aprovechamos la fecha de lanzamiento de esta grabación, para platicar precisamente con Amy, quien nos contesta desde su apartamento en el barrio de Brooklyn, en Nueva York.

Amy, ¿cómo fue trabajar con Joe en estos tiempos pandémicos? ¿Se juntaron en algún momento o todo fue a distancia?

En realidad hicimos todo de forma remota, él desde Londres y yo en Brooklyn. Por suerte Joe y yo tenemos un gran sentido de “humildad”, por decirlo de alguna manera, y no queríamos ni queremos que alguno de los dos sobresalga por encima del otro en algún momento durante el proceso de hacer las canciones, de promocionarlas o de cuando tengamos la oportunidad de presentarnos en vivo... Así que él me mandaba las canciones ya hechas, yo les añadía alguna melodía, les ponía la letra y se las mandaba de regreso. Todas las letras y melodías del disco son de mi autoría.

Gossip Akwid: “Nunca tratamos de inventar algo”

¿Cuánto tiempo invirtieron en el proceso de hacer este álbum?

Empezamos a trabajar en el álbum creo que a principios del 2018, luego a mediados del 2019 yo viaje a Londres para encontrarme con él y conocernos físicamente, aunque realmente el proceso final e importante de la creación del disco fue ya durante la cuarentena, así que sí quieres que te diga cuanto tiempo fue fueron un poco más de dos años en total.

¿Es cierto que se conocieron por Twitter?

Sí, solía gustarme mucho esa red social y un día recibí un mensaje de Joe diciéndome “Hola Amy, ¿te gustaría hacer algo de música conmigo?” Obviamente le dije que sí, porque yo conocía su trabajo como productor y su trabajo en Hot Chip, y ese fue uno de los motivos que me llevó a aceptar trabajar con él, la verdad es que no trabajo con cualquier persona que se me acerque y me diga que quiere trabajar conmigo.

En cuanto a las letras del disco, ¿crees que es un disco triste o melancólico?

Totalmente, como el nombre del proyecto y el título del disco lo dicen, este disco es mucho acerca de sentimientos fuertes, por así decirlo. Es una ópera triste, creo que así es como me gustaría definirlo.

Foto: Cortesía

Háblanos un poco de los videos de las canciones “Holding on too long” y “Dangerous”, que tengo entendido que son como una especie de historia con una secuencia.

Es correcto, esos dos primeros videos tienen una secuencia y la verdad es que fue todo un desafío hacerlos en la pandemia. Como viste, los dos están hechos en una iglesia y me muestran como soy, y retomando un poco tú pregunta anterior, diría que son videos que muestran mi lado más melancólico. También lanzamos el video “Sister infinity”, que también es otro video que disfruté mucho hacer.

¿Cómo te has sentido en esta época y qué te ha dejado todo lo que conlleva la pandemia?

Para ser muy honesta me he sentido muy bendecida durante todo este tiempo, principalmente porque siento que si no tuviera mi música para contar mis historias, sacar mis emociones y mi dolor, me sentiria muy mal con todo esto guardado en mi interior, y es que veo a la gente a mi alrededor y veo mucha gente sufriendo de verdad, por lo que me gustaría que mi música fuera algo muy sanador para toda esa gente.

Gossip Rebel Cats: Todo por el rockabilly

Siento que tu música tiene mucha influencia del house de finales de los ochentas y principios de los noventas. ¿Cuáles son tus productores o cantantes favoritos de esa época?

Ninguno, pero no me mal interpretes, lo que sucede es que siento que mi música está más influenciada por el jazz o por otro tipo de música, aunque si hablamos en términos de cantantes pues Donna Summer es una de mis favoritas, y aunque no es de esa época, ella es y será una gran influencia para mí. Ahora, hablando de productores, soy fan de cualquier cosa que hayan hecho los Masters at Work; soy de Nueva York así que amo cualquier cosa que hayan hecho ellos... Siempre he pensado que Kenny “Dope” Gonzalez y “Little” Louie Vega (los integrantes de Masters at Work) son como los Miles Davis y Duke Ellington de la música house.

Así, con esta ópera de temas tristes para bailar hasta el amanecer, esta nueva dupla nos hipnotiza con un álbum debut que de acuerdo con sus creadores se rige por un concepto, sin tener que ser un álbum conceptual, simplemente es, como ellos la definen, “música pop que existe en la intersección entre el new wave, el synthpop y el dance”, pero eso sí, de impecable manufactura.

Una obra repleta de altibajos y drama, lista para sonorizar lo que todos esperamos que ya sea el fin de esa época oscura e incierta conocida como pandemia.









TE RECOMENDAMOS ESCUCHAR ⬇️

Disponible en: Acast , Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts , Deeze r y Amazon Music





Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía ¿Cómo hacer pagos seguros en los videojuegos?

Mundo “La moda debe mudar de piel o morirá”