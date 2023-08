Sana un corazón roto: Camila Sodi debuta como productora con la serie Cualquier parecidoSana un corazón roto

Camila Sodi debuta como productora en la serie Cualquier parecido. Temas como el amor, desamor, la amistad, la familia, la fama, la sexualidad y el empoderamiento son algunos de los puntos clave de los siete episodios protagonizados por la actriz, Jencarlos Canela, Daniela Gerdes, Danae Reynaud, Eugenio Bartilotti, entre otros.

“Llevaba un rato queriendo hacer algo con la idea de reencontrarse a uno mismo después de una ruptura y Amandititita, mi mejor amiga, me sugirió escribir algo. Escribí la génesis del proyecto, luego entró Natasha Ybarra-Klor, que es la cocreadora conmigo y la escritora y decidimos darle una vuelta y ficcionarlo”, afirmó Sodi en entrevista.

En la ficción, Camila Sodi da vida a Carlota, una cantante exitosa, conocida a nivel mundial no sólo por su talento sino también por la relación que mantiene con un músico de fama internacional (Canela). Sin embargo, sus últimos años de pareja no han sido los más felices, ha descuidado su carrera y su persona por complacer a quien creía que era el amor de su vida.

Pero al momento de enterarse de una supuesta infidelidad, así como la poca importancia que su pareja le demuestra, ella decide alejarse y empezar de nuevo su vida, enfrentándose a un corazón roto y una decepción, la cual la llevarán a tomar decisiones no muy gratas.

“Empezamos a hablar de temas como la importancia del desamor, abordamos cómo es igual de importante que el amor, cómo éste te lleva a conocer partes de ti que se encontraban en la sombra, pero que son una oportunidad de crecimiento interior importante.

Camila Sodi busca de manera constante publicar mensajes sobre el amor propio y la aceptación de los cuerpos. Foto: Cuartoscuro

“Cuando sales de una relación, tienes la oportunidad de ser una mejor persona, de regresar a ti, esa fue un poco la misión del proyecto”, expresó la actriz.

Aunque la idea central del dramedy (mezcla entre comedia y drama) está inspirada en algunas experiencias personales, la actriz que recientemente protagonizó el remake de Rubí (2020) aclaró que no es un retrato de su realidad, sino la fusión de distintas historias de amigos, colegas y el mismo equipo de escritores.

“Tiene que ver con la realidad de todos porque todos hemos vivido una ruptura dura, todos nos hemos cagado de risa con nuestros amigos por alguna u otra cita espeluznante que hemos vivido, todos hemos llorado porque creemos que no volveremos a encontrar el amor, todos nos ilusionamos porque creemos que lo encontramos una vez más, pero al final todos llegamos al mismo lugar que es darnos cuenta que el amor empieza por uno mismo”, expresó.

Como productora, una de sus metas es contar historias que hablen de la vulnerabilidad que tienen los seres humanos , dijo. Para este proyecto, por ejemplo, destaca el empoderamiento femenino.

“Todo esto es ficción, no nos dejemos llevar por el título, lo que definitivamente es una gran enseñanza y me ha pasado a mí y a todas las mujeres que estuvimos involucradas en la serie es que todas hemos salido de relaciones donde no nos sentimos valoradas y creo que eso es uno de los temas principales de la serie”, sostuvo.

Cualquier parecido está disponible a través de la plataforma Vix a partir de este viernes 25 de agosto.