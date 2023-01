¡Qué viaje con papá!, una oda de Rob Schneider a su familia

Rob Schneider recuerda que cuando era niño, se asustaba cuando un adulto le levantaba la voz, y por ello está consciente de que al tratar con menores de edad se debe tener mucho tacto.

Esa idea la llevó al set de su cinta "¡Qué viaje con papá!", donde dirige y actúa al lado de su hija, Miranda. "Lo hizo muy bien, entendió que era trabajo", contó en entrevista con El Solde México.

Entérate de: Estoy orgulloso: Rob Schneider al trabajar con su hija en la película ¡Qué viaje con papá!

"Algunas de las escenas que ella hizo eran realmente hermosas, porque son cosas que no le puedes enseñar, simplemente lo debes tener", contó. "Ella será una actriz, desafortunadamente porque es una carrera difícil, pero hacía las cosas muy naturales".

La historia fue escrita por Patricia Schneider, esposa del comediante y madre de la pequeña actriz. Sigue los pasos de "Larry" (Rob), un inventor al borde de la quiebra, quien hará todo por cumplir los deseos de su hija de tener unas vacaciones increíbles. Sus planes dan un giro cuando es atropellado accidentalmente por una influencer llamada "Fernanda" (Mónica Huarte).





Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

El cineasta platicó que parte de la naturalidad que su pequeña mostró durante el rodaje se derivó de la buena relación que tienen, pues algunas de las escenas más emotivas están basadas en charlas que tienen en la vida real.

"Con Miranda practicamos durante nueve meses. La escena donde se dicen lo mucho que se aman en el carro le dije, así es como la vamos a manejar si es que conseguimos el dinero para la película. Ella y yo usualmente hablamos de lo mucho que nos amamos, yo le digo te amo hasta esa estrella, y me dice te amo hasta el fin del universo", reveló sobre las charlas que mantiene con Miranda.

La mexicana Mónica Huarte, quien pudo ver de cerca esa dinámica que existe entre ellos, agregó que "las escenas que más me conmovieron fueron con Miranda. Porque es muy real, y ese amor entre padre e hija conmueve, por eso la película es tan poderosa, porque todos tenemos un padre".

Lecciones en familia

Al preguntarle qué aprendió sobre trabajar con su hija, el comediante, quién lleva cerca de 35 años de carrera en Hollywood, respondió que su mayor lección fue la de valorar su trabajo, y a apreciar las pequeñas cosas de la vida.

"He aprendido lo valioso que es todo, a veces uno se involucra de más en el trabajo y no piensas en otra cosa", dijo. Asimismo, añadió que muchas veces esas distracciones se derivan de todo el trabajo que hay detrás del lanzamiento de un proyecto.

"Hay que conseguir a los actores y tener todo en su lugar, entonces a veces te concentras únicamente en esas partes, pero sin el amor y sin gente se quiere hacer algo especial, esto no es nada.

Miranda me recordó sobre eso, y actores como Mónica me recuerdan lo especial que es, porque ellos aprecian el trabajo".

OMG! ¡Poder latino! Yalitza y Tenoch Huerta sacan los prohibidos en Festival de Sundance

Un guiño a su madre

A lo largo de su carrera, Rob se mantuvo cerca de su madre, Pilar Schneider, quien falleció en enero de 2021 a los 91 años, y realizó cameos en algunas de las cintas del actor, cómo "Gigoló por accidente" y "Este cuerpo no es mío".

Por ello, incluyó un pequeño homenaje a su memoria en la película, a través del sobrino de "Fernanda", quién también había perdido a su mamá en la historia. "Cuando falleció mi papá, ella olía su almohada, y después de un tiempo me dijo que ya no olía a él, y eso rompió mi corazón", narró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Gavin (Guerrero, quien da vida al pequeño) fue muy dulce, realmente fue maravilloso porque en la comedia debes tener drama, sino no lo puedes lograr. Es muy alegre, le dije este no eres tú, este es un niño triste porque ya no tiene a sus padres, entonces él se entristeció, y olió la prensa de su madre, y resultó una escena bellísima".

"¡Qué viaje con papá!" se estrena este 2 de febrero en salas de cine, es apta para toda la familia.