Lorenzo Antonio retoma su carrera musical para no vivir del pasado

Un hombre con un alma jovial, enérgica y con muchos sueños por cumplir es como Lorenzo Antonio se describe hoy en día.

A sus 54 años de edad, el artista mexico-americano dijo tener una gran vitalidad para continuar desarrollándose en la música y seguir creando éxitos como alguna vez lo tuvo en la década de los ochentas.

“Lo principal es la salud física y mental para poder continuar con estas cosas, yo trato de continuar siguiendo al pie de la letra mi dieta y no dejar de ir al gym, es importante para todos tener buena condición física y mental. Por eso hoy me siento súper bien y mejor que a mis 25 porque a los 35 tuve problemas con mi espalda, con la ciática, fue una época muy difícil, nunca fui deportista, pero a través del tiempo tuve problemas con esto”, afirmó Lorenzo en entrevista.

“Decidí ocuparme y comenzar a entrenar, cambié mi dieta me puse en buena condición y todo me cambió; me siento mucho mejor que a mis 25. Yo pienso que, si de alguna manera hay que pagar un precio, es mejor pagar por mantener una buena dieta y hacer ejercicio que en medicamentos”, agregó.

Lorenzo Antonio Sánchez Pohl, su nombre real, nació el 3 de octubre de 1969, en Albuquerque, Nuevo México. Su infancia se desarrolló entre México y Estados Unidos.

Su carrera comenzó en 1982, cuando ganó el festival Juguemos a Cantar, donde participó junto a sus hermanas Carolina, Kristyna, Rosamaría y Verónica. Gracias a su carisma, el pequeño artista se convirtió en uno de los más exitosos de su época.

Sin embargo, luego de varios éxitos entre los que destacan “12 rosas” y “Vamos a jugar”, el músico apostó por enfocarse en otros proyectos, muy alejado de México, algo de lo que hoy se arrepiente.

“Hay muchos espacios donde dejé de estar presente en México, me fui a Estados Unidos durante mucho tiempo para trabajar allá, si pudiera darme un consejo a mi ‘yo’ del pasado sería que no me ausentara tanto. Yo, personalmente, me divertí mucho, hice muchas cosas, no tuve momentos de tristeza o de decir que algo me faltaba, pero ahorita en mi vida me hubiera gustado hacer más cosas en la música, no haberme desviado tanto a otras cosas”, expresó el compositor.

“En cuanto a mi carrera, sí me hubiera gustado hacer más, pero por eso sigo aquí porque aún me faltan muchas cosas por hacer y lo que haré es no ausentarme ya tanto”, complementó.

Durante esa pausa se dedicó a escribir canciones para sus hermanas, quienes crearon el grupo Sparx, popular en Estados Unidos.

A buscar el éxito

Hoy Lorenzo no busca vivir del pasado. Es por ello que en 2023 lanzó su álbum discográfico titulado “Cumbias con Mariachi”.

“El obstáculo más grande sigue siendo lo mismo, ¿cómo lograr un éxito con una canción?, eso es lo que todos queremos y mueve todo. ‘12 rosas’ fue un éxito y hasta la fecha recuerdan la canción, pero no sabemos cómo va a llegar algo igual, hay que seguir intentando y escribiendo canciones. La meta es ir viendo cómo lograr eso, aunque es bonito recordar, también es importante tener algo actual, por eso sigo trabajando”, dijo.

Con el fin de conquistar los corazones de nuevas generaciones de mexicanos, a través de sus canciones románticas y una que otra de fiesta, el artista ofrecerá dos conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional este 10 y 11 de abril, en donde hará un repaso por sus más de cuatro décadas de carrera y casi una treintena de discos publicados.

“Es un espectáculo que lleva por título ‘12 de rosas’, que es el nombre de uno de mis más grandes éxitos. Se trata de un concierto lleno de mucha nostalgia, recordar, revivir muchos momentos con el público, también presentaré canciones más actuales, pero el objetivo es recordar esos momentos, rememoremos juntos esos recuerdos”, aseguró.