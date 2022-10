ANDA reconocerá a Carlos Ignacio con la medalla por 50 años de carrera

Carlos Ignacio, quien la noche del 18 de octubre recibirá la Medalla 50 años ANDA por toda una vida en la actuación, está más vigente que nunca en la televisión como el Tío Carlos en la serie Una familia de 10 +2, que producen Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo.

“En esta octava temporada hago un homenaje a la comunidad LGTB+ con mucho cariño y respeto y que gracias a mis dichos, he sido copiado por ellos. Me han dado una gran sorpresa hasta con los guisos que trato de hacer, que también me copian”, dice el actor entrevista.

“Como el Tío Carlos se desenvuelve siendo un metiche, llega a acomodarse en la casa de Plácido, porque está decepcionado por su ruptura con El Elotito. Llega a consolarse con la familia y coopera económicamente muy poco. Hubo domingos atrás que si cooperaba lo hizo con los muebles que aportó, porque los anteriores se quemaron y él se quedó sin trabajo”, relata acerca de su personaje.

La seria es tan exitosa que ha traspasado la pantalla, dice. “Me ha sorprendido que se quedan con los dichos del programa. Yo tengo uno que dice ‘no hay dinelo’, y lo he escuchado en la calle. Estamos viviendo una época en la que, lamentablemente, no hay dinelo. Todos lo estamos padeciendo.

“Los personajes siempre los encontrarás en la familia mexicana, como la niña fresa que no se siente a gusto con la situación económica, el abuelito comelón, al tía o el tío quejoso y una mamá, la santa de la familia, que trata por todos los medios de organizar todo con pocas monedas. Esta es la identificación total que ha sido el punto de unión donde la familia se ríe de lo dicho en la serie”.

Respecto a la Medalla ANDA, explicó que, debido a la precaria situación que enfrenta la Casa del Actor, la recibirá “con mucho dolor”.

“Jorge Ortiz de Pinedo como presidente del Patronato, continúa hablando con los compañeros para recaudar fondos para los artistas retirados'. Ya tenemos apalabrado o va por buen camino un concierto que nos obsequiará Dulce y una función de la obra de Odín Dupeyrón, entre otras cosas.

“El 18 de octubre recibo la Medalla por 50 años Eduardo Nanche Arozamena, la acepto por todo mi trabajo logrado, pero esta medalla antes significaba honestidad, esfuerzo, amor y ahora no tiene este valor para mí. Voy a invitar a mis hermanos de carrera Lalo El Mimo y a Norma Lazareno que me hagan honor de entregármela en el escenario, además de Éric del Castillo y otros invitados”, finalizó.