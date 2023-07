Alma Cero pasa del teatro a la pantalla de televisión

Ariel Miramontes, quien escribió la adaptación para teatro musical de la película Lagunilla mi barrio, protagoniza El príncipe del barrio, la nueva serie que protagoniza con su personaje Albertano, al lado de la actriz y comediante Alma Cero, como La Jarocha. En el elenco también están Violeta Isfel, José Luis Guarneros, Cecilia Galliano y Juan Soler, que se estrena en este formato, que transmitirá su primer capítulo este domingo 2 de julio por el canal Las Estrellas.

Reconoce Alma Cero que Ariel Miramontes con su caracterización de Albertano, luego de protagonizar junto a Adrián Uribe Nosotros los guapos, está viviendo otro de sus mejores momentos en lo profesional, porque al ser el guionista y adaptador de la obra musical Lagunilla, mi barrio, ahora gran parte de esta historia pasa a la televisión.

“Hubo problemas con algunos nombres por derechos de autor, al trasladarlos a la televisión, pero en mi caso como el de José Luis, seguimos igual, somos La Jarocha y La Britney”, contó a El Sol de México durante la celebración de las 100 representaciones del musical, que tuvo de padrinos a Rolando Roco Pachukote y Enrique Pato Montes del grupo La Maldita Vecindad.

“También yo estoy viviendo uno de mis mejores momentos de mi carrera, tengo una obra musical, más la serie de televisión. Me siento muy contenta, agradecida con Dios, con la vida. Siempre me ha gustado enfocarme en mis cosas, me llevo más ligera la vida que estarme fijando en los errores de los demás. Lo que uno siembra, cosechamos”.

Y anunció que como actriz de telenovela va en Minas de pasión, protagonizada por Livia Brito bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, que se está grabando.

“En esta novela encarno a Gigi, no es buena ni mala, todo lo contrario. Y no se me dificulta encontrar su personalidad, lo cual me tiene muy contenta. Gigi hace mancuerna con el papel de Rodrigo Murray, a quien le tengo profunda admiración y estoy cumpliendo mis sueños, hago escenas con la villana Cynthia Klitbo, al igual que con César Évora y Anette Michel, la antagonista”.